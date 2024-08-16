Доведеться "докручувати"

Емоційні гойдалки (від слова "гойда!") ну тему ракет під F-16 для ЗСУ тут цілком можливі, бо ж мовиться про новий тип далекобійного озброєння якраз під кінець каденції Джо Байдена.

Читайте також Медійна машина веде Камалу Гарріс до перемоги на виборах президента США

Тому чисто для профілактики не завадить уже зараз розставити акценти, навіть якщо перспективи дуже примарні.

Наприклад, мовиться про те, що функціонерам Пентагону треба вирішити питання із "чутливими технологіями" та здатністю наявних в ЗСУ F-16 застосовувати крилаті ракети AGM-158. От у цьому точно не варто буде шукати жодної зовнішньополітичної мотивації.

Почнімо із того, що зараз наша авіація отримує літаки, які за часів холодної війни виготовлялись за ліцензією на європейських заводах. Тому там може і не бути за замовчуванням опції зі здатності запускати ракети AGM-158, і її треба буде "докручувати".

У відкритому доступі були дані про те, що крилату ракету французького виробництва SCALP-EG треба готувати до місії 12 годин. Аналогічний показник по AGM-158 поки що не зустрічав, але навряд чи там процес менший, тому справді є над чим попрацювати.

Простір для гри "управління ескалацією"

Якщо уже доведеться шукати можливу зовнішньополітичну мотивацію, то це, наприклад, у питанні дальності застосування крилатих ракет, які можуть бути передані Україні. Воно-то й нескладно знайти у відкритому доступі, що крилаті ракети типу AGM-158B JASSM-ER можуть бити на дальність аж 900 кілометрів. Але у публікації від Politico натяк був скоріше на базовий варіант цих ракет AGM-158A на дальність до 370 кілометрів включно. Якщо дадуть цей варіант, то теж добре, бо цього цілком достатньо, щоб цілитись по аеродромах ВКС Росії у 200-кілометровій зоні від кордону (ну і відповідно вимагати дозвіл на таке застосування).

Зауважте Єднання vs ниття: чому росіяни по-іншому реагують на війну у себе

Зовнішньополітична мотивація може бути і в кількості AGM-158, які нам можуть дати. Справді, в публікації від Politico була вказівка на темп виробництва в 45 таких ракет на місяць на потужностях американського ВПК. Далі від себе допишу, що у ВПС США JASSM-ER – це станом на зараз найбільш далекобійна крилата ракета з конвенційною бойовою частиною, зокрема й для стратегічної авіації.

"Внутрішня" вартість однієї ракети – близько 3 мільйонів доларів. Замовлення Пентагону на 2025 фінансовий рік – 550 одиниць. Але тут випливає специфічний нюанс, що такі ракети американський ВПК робить трохи повільнішими темпами, аніж росіян – Х-101 (там уже доходить до 50 в місяць). Це створює простір для гри "управління ескалацією".

Ну і про всяк випадок – так, Польща уже замовила для себе "кілька сотень" (без конкретних цифр) ракет JASSM-ER на 0,7 мільярда доларів з поставкою у 2026 – 2030 роках. За даними з відкритих джерел, польські ВПС мають в запасі лише до 100 одиниць AGM-158 під F-16.

Важливо Курський прорив змушує внести правки у план перемоги України

Якщо вже продовжувати про гойдалки, то, наприклад, нескладно прорахувати, що в західній пресі можуть стартувати публікації про неймовірні складнощі, які можуть чекати Україну в застосуванні AGM-158 під F-16. Наприклад, питання навчання пілотів і технічного персоналу, очікуваного оперативного ефекту, і можливостей російської ППО протидіяти цим крилатим ракетам. Усі ці публікації можуть бути по-своєму справедливі.

Ну, наприклад, в нещодавній публікації британського аналітичного центру RUSI було твердження, що під час контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року була витрачена значна кількість ракет Storm Shadow та SCALP-EG, але реальний ефект від застосування виявився нижчим від очікуваного.

Або ж у випадку з AGM-158 мовиться про дозвукову крилату ракету, а такі засоби повітряного нападу збивати простіше, аніж оперативно-тактичні балістичні ракети.

Але з іншої сторони, під час повномасштабного вторгнення Росії наші військові показали здатність долати схожі організаційні виклики за наявності технічної підтримки від країн Заходу.

Адже станом на лютий 2022 року в нашої авіації майже не було керованого озброєння "повітря – поверхня", але за понад 2 роки потому є не просто ціла номенклатура різних бомб та ракет, є й персонал, що вміє це застосовувати. А при зміні вектора застосування SCALP-EG та Storm Shadow показали особливо цілющий ефект в плані ударів по корабельному складу та спроможностям Чорноморського флоту Росії.