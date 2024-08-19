Бизнес по-британски: какие есть возможности для украинцев

Из-за войны украинским предпринимателям выпало "примерить" зарубежный бизнес-опыт, работая по всему миру. Понять, что подойдет, а где – "давит", "неудобно" и "натирает". Кто-то уже открыл бизнес за рубежом, а кто-то ждет, когда война закончится, и можно будет что-то из этого опыта применить в своей стране. Что в этом контексте предлагает Великобритания – читайте в колонке для сайта 24 Канала.

Итак, welcome to London! С одной стороны – вайб монархии, классических детективов, капризной погоды и уютных винтажных кэбов. С другой – магнит для скандальных олигархов со всего мира на пике их финансовых возможностей. Это понятно. А как ведут бизнес обычные, нормальные и честные британцы? Разобраться в этом помогла поездка в Великобританию.

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Чем Лондон отличается от других бизнес-столиц

Можно подвергать сомнению существенное влияние культурной жизни на бизнес, а можно просто вспомнить, что в Лондоне 66 театров с невероятным количеством мировых мюзиклов и спектаклей. Они и сами зарабатывают и привлекают всех, кто умеет зарабатывать. Кстати, искусство – это важная часть экспорта. Даже в Голливуде уже давно смирились, что именно актеры британской театральной школы – это гарантия успешного проката.

И, конечно, "пульс" британского бизнеса – Лондон-Сити, где расположены офисы всех финансовых и tech-компаний. Говорят, что даже монарх должен получать специальное разрешение, чтобы заехать на эту территорию – наверное, чтобы не нарушить своим визитом стабильность ритма зарабатывания денег. А еще Лондон-Сити – это большое количество постоянных бизнес-мероприятий, которые стоит посещать для новых деловых знакомств.

Нетворкинг по-британски: от small talk до business-party

Общаясь в Лондоне с предпринимателями, мы заметили, что бизнес-менталитет украинцев и британцев существенно отличается. Украинцы привыкли к более грубому подходу в решении вопросов, а вот в Великобритании надо устанавливать отношения, причем задолго до начала, собственно, самого бизнеса.

В перечень "инструментов" входит даже small talk – на будничные темы от детей и хобби до собак и погоды. Кстати, small talk о местном климате может быть на полчаса – принято пожаловаться на плохую погоду, прежде чем переходить к делу. То есть сначала строим даже не коммуникацию, а именно отношения, а уже потом переходим к делу.

Такие отношения стартуют в пабах, на различных нетворкингах, во время вечеринок в закрытых бизнес-клубах. Это для украинцев что-то новое, потому что у нас обычно надо быстро бежать, быстро ударить по рукам.

Британцы же пытаются диверсифицировать риски будущего партнерства в самом начале. Именно поэтому они внимательно присматриваются друг к другу во время общения на нейтральные темы, где раскрывается сущность человека, ведь убеждены: чисто деловой разговор может скрыть что-то важное за отполированными формулировками. Пожалуй, это главное отличие в налаживании бизнес-отношений между нами и ими.

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Поэтому правильный ответ на вопрос сколько времени нужно компании на то, чтобы начать свою операционную деятельность в Великобритании, будет звучать примерно так: "Мы можем зарегистрировать компанию за один день, но дальше следует начать строить отношения". Говорится о качественной коммуникации, поиск общих возможностей, постепенную интеграцию в локальную экосистему – это очень помогает, особенно на начальном этапе.

Взаимодействие бизнеса с государством

Находясь в Великобритании, мне интересно было узнать о том, как государство ведет диалог с бизнесом и с чем приходится сталкиваться украинским предпринимателям здесь. На это один из собеседников заметил, что с проверками вообще нет проблем. Если честно ведется бизнес – никто не будет намеренно мешать и оказывать преграды, не говоря уже о притеснениях и "отжимах".

На вопрос, много ли рассматривается дел по бизнесу в суде, местные юристы нам ответили, что это достаточно дорогая история. Да и в принципе нет такого, чтобы была практика постоянного судебного обжалования – все урегулировано контрактами.

Британский бизнес имеет достаточно высокий уровень диджитализации. Например, существует единый государственный реестр "Companies House". Он полностью открыт: там можно найти всю информацию о компании – кто в ней является директором, учредителем, финальным бенефициаром, а также загрузить годовые отчеты и другие документы.

Соответственно, этот ресурс помогает бизнесу слаженно взаимодействовать с государственными органами. Это же касается и налогов, где на едином портале расписаны все нюансы и есть калькуляторы. То есть работает такая система, что позволяет зарегистрировать компанию в течение одного дня и дальше самостоятельно вести бизнес, не пользуясь стоимостными услугами юристов или бухгалтеров.

В начале – борд локальных экспертов

При создании бизнеса среднего или крупного сегмента (и особенно – в специфических отраслях) здесь рекомендуется создавать так называемый "борд" компании, приглашая в него британцев (например, которые уже на пенсии), в которых есть экспертный опыт, близкий к вашему типу бизнеса.

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Этот борд может составлять несколько человек, которые получают ежемесячное вознаграждение. Эти люди помогут иностранному бизнесу, что заходит на территорию Великобритании, получить больше профитов через локальные связи с государственными органами, локальными компаниями, тендерными комитетами и тому подобное. Без этого будет очень трудно, например, в области недвижимости или miltech-стартапов.

И, конечно, чтобы начать бизнес, нужно иметь зарегистрированное локальное юридическое лицо. Кстати, это может быть "дочка" украинской компании.

Доверяй, но проверяй: compliance по-британски

Комплаенс, то есть проверка партнеров – обязательная процедура для всех бизнесменов в Великобритании. Обычно это мониторинг по специфическим профессиональным базам, когда анализируются все связи, описание бизнеса, контрагенты, проводится проверка на маркеры финансирования терроризма, а также на наличие недобросовестных финансовых операций вроде "отмывания" средств.

Государственные и финансовые учреждения могут запросить справку об отсутствии судимости в стране фактического проживания. Ну, и, конечно, указать источник происхождения средств: при открытии счета в банке, при получении или ввозе средств должно быть подтверждение, что ты заработал этот капитал честно уплатив налоги.

Range Rover: особенности и впечатления

Во время поездки удалось посетить офисы Microsoft, Google, Amazon. Не могу сказать, что они поразили чем-то особенным. Наши Creative States не хуже. А вот Range Rover оказался очень интересным и удивил невероятным количеством роботов. На заводе их работает более 700. Все они за каких-то 36 часов собирают машину, как большой конструктор Lego.

Какие бизнесы могут быть интересны британцам

При этом, часть услуг по логистике внутри завода выполняют сотрудники DHL. То есть, несмотря на высокие стандарты безопасности и строгую защиту технологий (запрет съемки, например), здесь присутствуют сотрудники другой компании, которые являются частью завода.

Особенность Великобритании в том, что здесь развивают собственный рынок инвестиций для привлечения прежде всего британских денег, а не американских или европейских. Те, кто имеют капиталы в Великобритании, начали развивать инвестиционную привлекательность и привлекать стартапы, чтобы состоятельные британцы могли выгодно вкладывать деньги. На государственном уровне разработаны определенные меры в области налогов, чтобы привлекать больше новых проектов. Поэтому украинские IT-стартапы могут предлагать свои идеи британским инвестиционным фондам. Интересными для инвесторов могут быть не только разработки приложений, но и все, что касается автоматизации в агросфере, ритейле и других отраслях.

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Кстати, говорится не только об IT. Например, показательной была история украинки, переехавшей в Лондон из Ивано-Франковска, чтобы открыть мебельный бизнес с собственным производством. И у нее все получилось!

Итак, возможности для бизнеса в Великобритании есть. Но здесь не работает фактор фортуны, "золотой таблетки" или родственника в парламенте. Украинские предприниматели должны понимать определенные местные особенности и традиции, чтобы органично интегрироваться в локальное бизнес-комьюнити, и работать над этим.

В целом это очень благоприятная для ведения бизнеса страна во многих аспектах – от понятного взаимодействия с государственными структурами и налоговой системой до возможностей масштабироваться и приобретать международный опыт. Главное – вести бизнес максимально прозрачно и очень-очень много работать. Риски – как и везде в предпринимательстве, где они есть – там и шампанское. Или вам уже больше нравится бренди?