Отже, welcome to London! З одного боку – вайб монархії, класичних детективів, примхливої погоди та затишних вінтажних кебів. З іншого – магніт для скандальних олігархів зі всього світу на піку їх фінансових можливостей. Це зрозуміло. А як ведуть бізнес звичайні, нормальні та чесні британці? Розібратися в цьому допомогла поїздка до Великої Британії.

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Чим Лондон відрізняється від інших бізнес-столиць

Можна піддавати сумніву істотний вплив культурного життя на бізнес, а можна просто згадати, що в Лондоні 66 театрів з неймовірною кількістю світових мюзиклів і вистав. Вони й самі заробляють і приваблюють усіх, хто вміє заробляти. До речі, мистецтво – це важлива частина експорту. Навіть в Голлівуді вже давно змирилися, що саме актори британської театральної школи – це гарантія успішного прокату.

І, звичайно, "пульс" британського бізнесу – Лондон-Сіті, де розташовані офіси усіх фінансових та tech-компаній. Кажуть, що навіть монарх має отримувати спеціальний дозвіл, щоб заїхати на цю територію – напевно, щоб не порушити своїм візитом стабільність ритму заробляння грошей. А ще Лондон-Сіті – це велика кількість постійних бізнес-заходів, які варто відвідувати задля нових ділових знайомств.

Нетворкінг по-британськи: від small talk до business-party

Спілкуючись в Лондоні з підприємцями, ми помітили, що бізнес-менталітет українців і британців суттєво відрізняється. Українці звикли до більш брутального підходу у розв'язанні питань, а от у Великій Британії треба встановлювати відносини, причому задовго до початку, власне, самого бізнесу.

До переліку "інструментів" входить навіть small talk – на буденні теми від дітей і хобі до собак і погоди. До речі, small talk про місцевий клімат може бути на пів години – заведено пожалітися на погану погоду, перш ніж переходити до справи. Тобто спочатку будуємо навіть не комунікацію, а саме стосунки, а вже потім переходимо до справи.

Такі відносини стартують у пабах, на різноманітних нетворкінгах, під час вечірок у закритих бізнес-клубах. Це для українців щось нове, тому що у нас зазвичай треба швидко бігти, швидко вдарити по руках.

Британці ж намагаються диверсифікувати ризики майбутнього партнерства на самому початку. Саме тому вони уважно придивляються один до одного під час спілкування на нейтральні теми, де розкривається сутність людини, адже переконані: чисто ділова розмова може сховати щось важливе за відполірованими формулюваннями. Мабуть, це головна відмінність в налагодженні бізнес-стосунків між нами та ними.

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Тому правильна відповідь на питання скільки часу потрібно компанії на те, щоб почати свою операційну діяльність у Великій Британії, звучатиме приблизно так: "Ми можемо зареєструвати компанію за один день, але далі слід почати будувати відносини". Мовиться про якісну комунікацію, пошук спільних можливостей, поступову інтеграцію у локальну екосистему – це дуже допомагає, особливо на початковому етапі.

Взаємодія бізнесу з державою

Перебуваючи у Великій Британії, мені цікаво було дізнатися про те, як держава веде діалог з бізнесом та з чим доводиться стикатися українським підприємцям тут. На це один зі співрозмовників зауважив, що з перевірками взагалі немає проблем. Якщо чесно ведеться бізнес – ніхто не буде навмисно заважати та чинити перепони, не кажучи вже про утиски та "віджими".

На питання, чи багато розглядається справ щодо бізнесу в суді, місцеві юристи нам відповіли, що це досить дорога історія. Та і в принципі немає такого, щоб була практика постійного судового оскарження – все врегульовано контрактами.

Британський бізнес має досить високий рівень диджиталізації. Наприклад, існує єдиний державний реєстр "Companies House". Він повністю відкритий: там можна знайти всю інформацію про компанію – хто в ній є директором, засновником, фінальним бенефіціаром, а також завантажити річні звіти та інші документи.

Відповідно, цей ресурс допомагає бізнесу злагоджено взаємодіяти з державними органами. Це саме стосується і податків, де на єдиному порталі розписані всі нюанси і є калькулятори. Тобто працює така система, що дозволяє зареєструвати компанію протягом одного дня і далі самостійно вести бізнес, не користуючись вартісними послугами юристів чи бухгалтерів.

На початку – борд локальних експертів

При започаткуванні бізнесу середнього або великого сегмента (і особливо – в специфічних галузях) тут рекомендується створювати так званий "борд" компанії, запрошуючи до нього британців (наприклад, які вже на пенсії), в яких є експертний досвід, близький до вашого типу бізнесу.

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Цей борд може складати кілька осіб, які отримують щомісячну винагороду. Ці люди допоможуть іноземному бізнесу, що заходить на територію Великої Британії, отримати більше профітів через локальні зв'язки з державними органами, локальними компаніями, тендерними комітетами тощо. Без цього буде дуже важко, наприклад, в галузі нерухомості або miltech-стартапів.

І, звісно, щоб започаткувати бізнес, потрібно мати зареєстровану локальну юридичну особу. До речі, це може бути "дочка" української компанії.

Довіряй, але перевіряй: compliance по-британськи

Комплаєнс, тобто перевірка партнерів – обов'язкова процедура для всіх бізнесменів у Великій Британії. Зазвичай це моніторинг за специфічними професійними базами, коли аналізуються всі зв'язки, опис бізнесу, контрагенти, проводиться перевірка на маркери фінансування тероризму, а також на наявність недобросовісних фінансових операцій на кшталт "відмивання" коштів.

Державні та фінансові установи можуть запросити довідку про відсутність судимості в країні фактичного проживання. Ну, і, звісно, вказати джерело походження коштів: при відкритті рахунку в банку, при отриманні або ввезенні коштів має бути підтвердження, що ти заробив цей капітал чесно сплативши податки.

Range Rover: особливості та враження

Під час поїздки вдалося відвідати офіси Microsoft, Google, Amazon. Не можу сказати, що вони вразили чимось особливим. Наші Creative States не гірші. А ось Range Rover виявився дуже цікавим і здивував неймовірною кількістю роботів. На заводі їх працює понад 700. Всі вони за якихось 36 годин складають машину, як великий конструктор Lego.

При цьому, частину послуг з логістики всередині заводу виконують співробітники DHL. Тобто, попри високі стандарти безпеки та суворий захист технологій (заборона знімання, наприклад), тут присутні співробітники іншої компанії, які є частиною заводу.

Які бізнеси можуть бути цікавими британцям

Особливість Великої Британії в тому, що тут розвивають власний ринок інвестицій для залучення насамперед британських грошей, а не американських чи європейських. Ті, хто мають капітали у Великій Британії, почали розвивати інвестиційну привабливість і залучати стартапи, щоб заможні британці могли вигідно вкладати гроші. На державному рівні розроблені певні заходи в галузі податків, щоб залучати більше нових проєктів. Тому українські IT-стартапи можуть пропонувати свої ідеї британським інвестиційним фондам. Цікавими для інвесторів можуть бути не тільки розробки застосунків, але й все, що стосується автоматизації в агросфері, ритейлі та інших галузях.

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До речі, мовиться не лише про ІТ. Наприклад, показовою була історія українки, що переїхала до Лондона з Івано-Франківська, щоб відкрити меблевий бізнес з власним виробництвом. І в неї все вийшло!

Отже, можливості для бізнесу у Великій Британії є. Але тут не працює фактор фортуни, "золотої таблетки" чи родича в парламенті. Українські підприємці мають розуміти певні місцеві особливості та традиції, щоб органічно інтегруватися у локальне бізнес-ком'юніті, і працювати над цим.

Загалом це дуже сприятлива для ведення бізнесу країна в багатьох аспектах – від зрозумілої взаємодії з державними структурами та податковою системою до можливостей масштабуватися і набувати міжнародний досвід. Головне – вести бізнес максимально прозоро і дуже-дуже багато працювати. Ризики – як і скрізь у підприємництві, де вони є – там і шампанське. Чи вам вже більше до вподоби бренді?