Итак, welcome to London! С одной стороны – вайб монархии, классических детективов, капризной погоды и уютных винтажных кэбов. С другой – магнит для скандальных олигархов со всего мира на пике их финансовых возможностей. Это понятно. А как ведут бизнес обычные, нормальные и честные британцы? Разобраться в этом помогла поездка в Великобританию.

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Чем Лондон отличается от других бизнес-столиц

Можно подвергать сомнению существенное влияние культурной жизни на бизнес, а можно просто вспомнить, что в Лондоне 66 театров с невероятным количеством мировых мюзиклов и спектаклей. Они и сами зарабатывают и привлекают всех, кто умеет зарабатывать. Кстати, искусство – это важная часть экспорта. Даже в Голливуде уже давно смирились, что именно актеры британской театральной школы – это гарантия успешного проката.

И, конечно, "пульс" британского бизнеса – Лондон-Сити, где расположены офисы всех финансовых и tech-компаний. Говорят, что даже монарх должен получать специальное разрешение, чтобы заехать на эту территорию – наверное, чтобы не нарушить своим визитом стабильность ритма зарабатывания денег. А еще Лондон-Сити – это большое количество постоянных бизнес-мероприятий, которые стоит посещать для новых деловых знакомств.

Нетворкинг по-британски: от small talk до business-party

Общаясь в Лондоне с предпринимателями, мы заметили, что бизнес-менталитет украинцев и британцев существенно отличается. Украинцы привыкли к более грубому подходу в решении вопросов, а вот в Великобритании надо устанавливать отношения, причем задолго до начала, собственно, самого бизнеса.

В перечень "инструментов" входит даже small talk – на будничные темы от детей и хобби до собак и погоды. Кстати, small talk о местном климате может быть на полчаса – принято пожаловаться на плохую погоду, прежде чем переходить к делу. То есть сначала строим даже не коммуникацию, а именно отношения, а уже потом переходим к делу.

Такие отношения стартуют в пабах, на различных нетворкингах, во время вечеринок в закрытых бизнес-клубах. Это для украинцев что-то новое, потому что у нас обычно надо быстро бежать, быстро ударить по рукам.

Британцы же пытаются диверсифицировать риски будущего партнерства в самом начале. Именно поэтому они внимательно присматриваются друг к другу во время общения на нейтральные темы, где раскрывается сущность человека, ведь убеждены: чисто деловой разговор может скрыть что-то важное за отполированными формулировками. Пожалуй, это главное отличие в налаживании бизнес-отношений между нами и ими.

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Поэтому правильный ответ на вопрос сколько времени нужно компании на то, чтобы начать свою операционную деятельность в Великобритании, будет звучать примерно так: "Мы можем зарегистрировать компанию за один день, но дальше следует начать строить отношения". Говорится о качественной коммуникации, поиск общих возможностей, постепенную интеграцию в локальную экосистему – это очень помогает, особенно на начальном этапе.

Взаимодействие бизнеса с государством

Находясь в Великобритании, мне интересно было узнать о том, как государство ведет диалог с бизнесом и с чем приходится сталкиваться украинским предпринимателям здесь. На это один из собеседников заметил, что с проверками вообще нет проблем. Если честно ведется бизнес – никто не будет намеренно мешать и оказывать преграды, не говоря уже о притеснениях и "отжимах".

На вопрос, много ли рассматривается дел по бизнесу в суде, местные юристы нам ответили, что это достаточно дорогая история. Да и в принципе нет такого, чтобы была практика постоянного судебного обжалования – все урегулировано контрактами.

Британский бизнес имеет достаточно высокий уровень диджитализации. Например, существует единый государственный реестр "Companies House". Он полностью открыт: там можно найти всю информацию о компании – кто в ней является директором, учредителем, финальным бенефициаром, а также загрузить годовые отчеты и другие документы.

Соответственно, этот ресурс помогает бизнесу слаженно взаимодействовать с государственными органами. Это же касается и налогов, где на едином портале расписаны все нюансы и есть калькуляторы. То есть работает такая система, что позволяет зарегистрировать компанию в течение одного дня и дальше самостоятельно вести бизнес, не пользуясь стоимостными услугами юристов или бухгалтеров.

В начале – борд локальных экспертов

При создании бизнеса среднего или крупного сегмента (и особенно – в специфических отраслях) здесь рекомендуется создавать так называемый "борд" компании, приглашая в него британцев (например, которые уже на пенсии), в которых есть экспертный опыт, близкий к вашему типу бизнеса.

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Этот борд может составлять несколько человек, которые получают ежемесячное вознаграждение. Эти люди помогут иностранному бизнесу, что заходит на территорию Великобритании, получить больше профитов через локальные связи с государственными органами, локальными компаниями, тендерными комитетами и тому подобное. Без этого будет очень трудно, например, в области недвижимости или miltech-стартапов.

И, конечно, чтобы начать бизнес, нужно иметь зарегистрированное локальное юридическое лицо. Кстати, это может быть "дочка" украинской компании.

Доверяй, но проверяй: compliance по-британски

Комплаенс, то есть проверка партнеров – обязательная процедура для всех бизнесменов в Великобритании. Обычно это мониторинг по специфическим профессиональным базам, когда анализируются все связи, описание бизнеса, контрагенты, проводится проверка на маркеры финансирования терроризма, а также на наличие недобросовестных финансовых операций вроде "отмывания" средств.

Государственные и финансовые учреждения могут запросить справку об отсутствии судимости в стране фактического проживания. Ну, и, конечно, указать источник происхождения средств: при открытии счета в банке, при получении или ввозе средств должно быть подтверждение, что ты заработал этот капитал честно уплатив налоги.

Range Rover: особенности и впечатления

Во время поездки удалось посетить офисы Microsoft, Google, Amazon. Не могу сказать, что они поразили чем-то особенным. Наши Creative States не хуже. А вот Range Rover оказался очень интересным и удивил невероятным количеством роботов. На заводе их работает более 700. Все они за каких-то 36 часов собирают машину, как большой конструктор Lego.

При этом, часть услуг по логистике внутри завода выполняют сотрудники DHL. То есть, несмотря на высокие стандарты безопасности и строгую защиту технологий (запрет съемки, например), здесь присутствуют сотрудники другой компании, которые являются частью завода.

Какие бизнесы могут быть интересны британцам

Особенность Великобритании в том, что здесь развивают собственный рынок инвестиций для привлечения прежде всего британских денег, а не американских или европейских. Те, кто имеют капиталы в Великобритании, начали развивать инвестиционную привлекательность и привлекать стартапы, чтобы состоятельные британцы могли выгодно вкладывать деньги. На государственном уровне разработаны определенные меры в области налогов, чтобы привлекать больше новых проектов. Поэтому украинские IT-стартапы могут предлагать свои идеи британским инвестиционным фондам. Интересными для инвесторов могут быть не только разработки приложений, но и все, что касается автоматизации в агросфере, ритейле и других отраслях.

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Кстати, говорится не только об IT. Например, показательной была история украинки, переехавшей в Лондон из Ивано-Франковска, чтобы открыть мебельный бизнес с собственным производством. И у нее все получилось!

Итак, возможности для бизнеса в Великобритании есть. Но здесь не работает фактор фортуны, "золотой таблетки" или родственника в парламенте. Украинские предприниматели должны понимать определенные местные особенности и традиции, чтобы органично интегрироваться в локальное бизнес-комьюнити, и работать над этим.

В целом это очень благоприятная для ведения бизнеса страна во многих аспектах – от понятного взаимодействия с государственными структурами и налоговой системой до возможностей масштабироваться и приобретать международный опыт. Главное – вести бизнес максимально прозрачно и очень-очень много работать. Риски – как и везде в предпринимательстве, где они есть – там и шампанское. Или вам уже больше нравится бренди?