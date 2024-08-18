Анализируем на примере Интернета

Искусственный интеллект – это технология, а судьбу технологии определяют люди. Если вы добавляете ИИ к совку, вы получаете совок с искусственным интеллектом. Если вы добавляете ИИ к диктатуре, вы получаете диктатуру с искусственным интеллектом.

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Задачи искусственному интеллекту будут ставить люди. Люди со своим ограниченным природным интеллектом, со своими эмоциями, страстями, предвзятостями.

Я помню, как обещали, что Интернет в корне изменит все. Ведь теперь вся информация человечества будет доступна каждому человеку. Больше не будет лжи, потому что будет легко проверить факты. Больше не будет невежества, потому что будет легко и быстро получить необходимые знания. Больше не будет предвзятости, потому что будет легко познакомиться с альтернативными взглядами на любую проблему.

Ага. Так оно и произошло (зачеркнуто) что-то не похоже, чтобы это произошло.

Человеческим сообществам нужно целое поколение, чтобы 5% людей в сообществе поднялись на следующий уровень мышления (и это бывает очень редко и сопровождается чрезвычайными страданиями или, в лучшем случае, чрезвычайными усилиями). Если брать масштаб человечества, изменения за поколение составляют 1%. В лучшем случае. Бывают поколения, когда не плюс один, а минус один. Или даже минус пять.

Мы сейчас там, где мы есть, благодаря бесчисленным поколениям наших предков, которые дали нам огонь, легенды, рожь, колесо, коров, дома, горшки, города, государства, письменность, суд, философию, бюрократию, университеты, книгопечатание, науку, промышленность, медицину, кино, интернет и тысячи других вещей. Они каждый раз двигали человечество только на 1% вверх, несмотря на революционный характер каждого из этих изменений.

Интернет изменил почти все наши бизнес-процессы, ликвидировал одни профессии и бизнес-модели и породил другие, но не смог поменять нас самих. Несмотря на гигантский скачок глобализации, похоже, количество людей с глобальным мышлением (круг солидарности = все человечество) за последние 30 лет не изменилось.

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Технология в руках людей, а не наоборот

Искусственный интеллект изменит почти все наши бизнес-процессы, ликвидирует одни профессии и бизнес-модели и породит другие, но не сможет поменять нас самих. Потому что технология в руках людей, а не наоборот.

Что может повлиять на людей? Школа, церковь, университет, верховенство права, экономическая свобода, массовое предпринимательство, либеральная демократия, гражданская активность, подростковые организации, массовая культура, преодоление бедности, устойчивый мир. Можно попробовать добавить к этому перечню еще пару пунктов. Технологии влияют на это все очень опосредованно и не всегда положительно: например, онлайн обучение в школе или университете дает минус, а не плюс (хотя интернет делает доступным дополнительное образование, но оно является ценностью только для тех, кто получил базовое).

Итак, не ждите революционных изменений от роботов и искусственного интеллекта. Революционные изменения делают люди, и не всегда к лучшему, как доказывает опыт иранской революции.