Как эволюционировал круг солидарности

Рискуя нарушить ваш душевный комфорт, должен вас разочаровать: они не уникальные, а очень типичные. Таковы все люди с доконвенционным (для знатоков эволюции мышления – условно "фиолетовым" и "красным") мышлением.

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Есть понятие "круга солидарности", которое ввел Кристиан Вельцель, один из основателей Всемирного исследования ценностей, – кто для нас свои. В минимальном варианте это только я сам, следующий уровень – моя семья (забота о своих характерна и для животных, механизмы такой заботы полностью биологические). С развитием мышления круги солидарности расширяются, включая все большие и большие группы, вплоть до всех людей или даже шире – всех живых существ. Вельцель предлагает 7 уровней кругов солидарности, Лене Андерсен и Томас Бьоркман – 10, но это второстепенные нюансы.

Так вот, на протяжении большей части человеческой истории подавляющая часть людей заботилась исключительно о нескольких самых близких людях вокруг себя. Потом пришли Моисей, Конфуций, Будда, Христос, Мухаммед и несколько менее известных достойных людей, которые научили людей расширять свой круг солидарности – не безгранично, но до разумных размеров.

Чтобы их послание более или менее распространилось, понадобилось еще полторы тысячи лет. И то подавляющее большинство людей оставалось в пределах наименьшего, биологически обусловленного круга солидарности.

Ведь расти над собой трудно и неприятно, зато деградировать легко и поначалу даже очень приятно.

В результате тысячелетних усилий последователей вышеупомянутых Учителей и Пророков человечество достигло точки, когда конвенционным уровнем считается иметь круг солидарности, шире конкретного сообщества конкретных людей, которых всех знаешь лично, которых можно потрогать и обнять (моя деревня, моя команда, мой приход, моя рота, мой коллектив и т.д.). То есть уровень, когда круг солидарности предполагает воображаемую общность, всех членов которой ты не знаешь и не можешь знать: нация, религиозная конфессия, общество, социальное положение (казаки, рыцари) и тому подобное.

Очевидно, для этого нужно иметь абстрактное мышление. Без него трудно представить себе воображаемое сообщество (извините за тавтологию), в отличие от конкретного сообщества конкретных людей, которых нетрудно себе представить и без абстрактного мышления, потому что я их всех знаю и могу назвать по именам.

В сложном и изменчивом современном мире, где перемешаны люди разных социальных сословий, этнических происхождений и религиозных верований, конвенциональной единицей является нация. Нация является классической воображаемой общностью, как показал Бенедикт Андерсон в одноименной книге: даже кто много путешествовал по Украине, все равно не видел большинство украинцев, не жал руку, не может назвать по именам. Нация существует в нашем коллективном сознании вместе с такими коллективными воображаемыми, как деньги, бренды, право, культура, рынок, демократия, брак, праздники и будущее.

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В последнее время, правда, определенные философы говорят, что концепция нации устарела. Однако они не объясняют, откуда тогда берется легитимность власти. Ведь ключевым признаком развитого общества является монополия на насилие, без которого жизнь, по Томасу Гоббсу, становится "бедным, отвратительным, жестоким и коротким". Люди каким-то образом соглашаются отдать упорядочение своей жизни Левиафану (государственной власти), источником легитимности которой в современном мире считают нацию – всех граждан своей страны.

Отбрасывая концепт нации как "устаревший", мы, по сути, возвращаемся к единственно возможному другому концепту – монархической империи, где источником легитимности монарха является Мандат Неба (в европейской традиции – корона из рук Святого Папы, представляющая небеса на земле).

Так что, призывая нас вперед, эти философы тянут нас назад, в империю. Спасибо, очень благодарим, мы там уже были. Отмечу лишь, что это классическая ошибка путаницы доконвенционного и постконвенционного, хорошо изученная интегральной философией.

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Но это так. Возвращаемся к россиянам. Подавляющее большинство из них было на доконвенционных уровнях еще до того, как путинский режим систематически проводил политическую демобилизацию – то есть вытравливал остатки гражданской ответственности, давил остатки гражданского общества, объяснял людям, что от них ничего не зависит и они ни за что не отвечают. Другими словами, погружал общество в прошлое.

В этой работе стали вспомогательными и тюремная культура (фильмы, книги и песни в ассортименте), и ручная религиозная организация, и централизация власти, и национализация некогда приватизированной промышленности, и замена идеологии ностальгией по прошлому с культом Сталина, Петра I и Ивана Грозного. Классический "синий" постсовок уступил "красной" тюрьме размером со страну.

Как вы помните, доконвенционным уровням соответствует минимальный круг солидарности, охватывающий конкретных хорошо знакомых мне людей (обычно в количестве от 1 до 150, так называемое число Данбара). В таком случае в моей картине мира нет никого, кроме этих немногих близких людей, все остальные являются лишь недоступной мне абстракцией и выступают как "чужие", которых надо бояться и ненавидеть, кроме монарха, которому надо поклоняться, возлагая на него все надежды.

Такими были почти все люди на протяжении почти всей истории человечества. Это не отклонение, это норма. Отклонение – это мы с вами. Так, как мы с вами, живет, мыслит и чувствует 25 – 30% людей на планете, и то я считаю эту оценку слишком оптимистичной.

Мы с вами добрались туда, где мы есть, в результате 33-летней попытки вскарабкаться на уровень цивилизованной жизни. Попытки часто слабой, неуверенной, но постоянной. Почему так произошло?

Благодаря идеям национализма, что дали нам воображаемое сообщество, которое мы считаем своим кругом солидарности, хотя и не видели никогда подавляющее большинство людей в том сообществе. Несмотря на то, что нам мамы пели колыбельные на разных языках, потому что это не является ключевым признаком нации. Ключевой признак нации – это то, что она есть в наших головах.

А что россияне? Да ничего. Такими они есть, потому что никуда не спешили развиваться, зато деградировали с приятностью и легким шумом в голове. Нация, как вы знаете, там не сложилась.

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А что дальше? А дальше это устаревшее образование распадется, и разные его части начнут или не начнут свой путь, аналогичный пройденному нами. Лет через 30 там будет с кем говорить.

А пока они такие, какие есть, и это норма. Плохая норма, а мы с вами – хорошее отклонение. И компания у нас лучше: европейцы, американцы, японцы, австралийцы и тому подобное. Чтобы это отклонение стало нормой, великие Учителя и Пророки и бесчисленные их последователи во многих поколениях положили свою жизнь.

Вот человечество там, где есть, но это мало, недостаточно, небезопасно, нестабильно. Божьи мельницы мелют медленно, но их колеса крутить нам, потому что больше на этой планете некому.