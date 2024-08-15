Как россияне воруют американское кино

Сегодня США играют огромную роль в поддержке Украины в ее борьбе за свободу и независимость. Америка участвует в снабжении фронта вооружением, софинансирует бюджет и осуществляет общую информационную поддержку. А какие же при этом взаимоотношения США и России?

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Правительство России занесло США в какой-то список недружественных стран. Ежедневно жителям России рассказывают по телевизору, что все их беды из-за Америки. В заключении в России находится несколько американских граждан: Эван Гершкович, Пол Вилан, Марк Фогел и еще 6 человек. Всего в России сейчас ожидают суда или получили приговор 9 граждан Америки.

Так называемый президент России Владимир Путин показывает на презентациях нового оружия, как они уничтожают Флориду. Из последних новостей – корабли вооруженных сил России проводят учения в районе Кубы.

А знаете, кто развлекает россиян в это время? Кто для них поет, танцует, играет роли? Самые известные американские актеры – Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и многие другие. Нет, нет. Конечно, в Россию они не едут. Но все последние голливудские премьеры показывают в большинстве российских кинотеатров.

Странная ситуация, не правда ли? Но не спешите обвинять во всем голливудские студии. Они поступили благородно и в первые дни после вторжения российских войск в Украину в начале марта 2022 года покинули российский рынок. Они добровольно пошли на убытки – отказ от контрактов, закрытие офисов, увольнение сотрудников.

Так что же произошло? Почему американское кино до сих пор на экранах российских кинотеатров? А произошло то, что уже с мая 2022 года российские кинотеатры начали покупать взломанные цифровые копии фильмов и показывать их в своих кинотеатрах без отчисления роялти правообладателям.

Студии не получают свои роялти, не получают свои гонорары от российского кинопроката актеры, режиссеры, команда, которая снимала фильмы. Все они заплатят чуть меньше налогов, а значит пострадает и вся американская экономика.

Назовите любой фильм, вышедший на экраны за последние два года, и окажется, что его украли и показывали в России. "Миссия Невыполнима", "Барби", "Top Gun", "Mario Brothers" и тому подобное.

И знаете – в российских кинотеатрах показывали даже то, что не показывали в американских. Российские кинотеатры решили, что раз они воры, значит, можно воровать везде. И они показывали и "The Killer" с Майклом Фасбендером (фильм украденный у онлайн-кинотеатра Netflix), и "RoadHouse" с Джеком Джелинфолом (фильм украденный в онлайн-кинотеатра Amazon Prime).

Обворовали даже всеми любимую Тейлор Свифт. Фильм о ее феноменальном туре был показан во многих российских кинотеатрах.

Сотни и тысячи американцев участвуют в организации, съемке и пост-продакшене фильмов, а после этого российские владельцы кинотеатров берут копию фильма и показывают ее без отчисления денег американским компаниям-правообладателям.

Американские компании помогают воровать американское кино

Как ни странно, это американские граждане и американские компании.

Первый пособник пиратов – Марк Цукерберг и его компания Meta. Компании Meta Цукерберга принадлежат соцсети Facebook, Instagram и многие другие. 90% российских кинотеатров, которые воруют американское кино, имеют профиль в инстаграме, при этом они не стесняются предлагать купить билеты на украденные фильмы.

Так, американская компания Instagram рекламирует билеты на фильмы, украденные у других американских компаний. Интересно так?

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Вы скажете – ну в инстаграме есть миллиарды профилей, они просто не заметили. Возможно. Но, к сожалению, не помогает и обращение в службу поддержки – в ответ или молчание, или ответы от роботов.

Так держать, Instagram! И это при том, что компания Meta внесена в список экстремистских на территории России.

Но подождите. Вторая американская компания, которая продает билеты на украденные американские фильмы, это – Google?

50% кинотеатров, показывающих пиратские фильмы, имеют приложения для телефонов Android, в которых можно купить билеты на украденные фильмы. То есть телефоны с американской операционной системой, созданной американской компанией, продают билеты на украденные американские фильмы.

Google, прекрасная бизнес-стратегия!

Кстати, иногда украденные фильмы выходят в России с задержкой, и в это же время в Америке они доступны за оплату в YouTube. То есть представьте, YouTube, который принадлежит Google, продает фильмы (в собственность или в аренду) и одновременно в этом же телефоне через другое приложение продаются билеты на украденные фильмы в кино.

Ответы от службы поддержки Google – автоматические "Разберемся" и все.



Ответ службы поддержки Google / Скриншот автора

Кстати, еще несколько фактов о взаимоотношениях Google и России.

С начала активной стадии войны с Украиной, Россия практически заставила обанкротиться российский офис Google. Компания не имеет возможности обслуживать свое оборудование в России. А государственные компании готовят несколько суррогатных приложений, чтобы отключить YouTube полностью.

В общем у Google есть много проблем с Россией. Это огромная корпорация. Столько разных бизнесов – карты, такси... Допустим, они тоже не заметили, что продают билеты на украденное кино.

Но подождите, еще одна американская компания, которая помогает пиратам – это Apple? 50% российских кинотеатров-пиратов имеют приложения для телефонов Apple и продают там билеты на украденное кино. При этом такие фильмы, как "Наполеон", "Аргайл" сняла компания Apple, а российские кинотеатры их пиратили. То есть билеты на фильмы, украденные у компании Apple, можно было купить с помощью телефонов Apple.

Имена российских пиратов

А кто же сами пираты, которые совершают такое масштабное экономическое преступление против американских компаний? Кто они? Вы думаете, это какие-то люди, которые ходят в худи и темных очках и редко выходят на улицу?

Нет, каждый из вас может посмотреть на этих пиратов. Они продают билеты на украденные фильмы открыто на сайтах своих кинотеатров. По названию кинотеатра можно легко найти организацию, которая управляет кинотеатром, а главный пират будет числиться в учредителях и директорах этого кинотеатра. Не сложно найти в интернете его фотографию и дату рождения – данные, достаточные, чтобы однозначно идентифицировать человека и начать его розыск.

Более того, многие пираты дают интервью, создают о себе страницы в Википедии. И даже участвуют в выставках и семинарах, посвященных показу пиратских фильмов. В России есть общество владельцев кинотеатров, и они съезжаются на резорты и обсуждают, как воровать кино у американцев.



Страница в Википедии Эдуарда Пичугина – владельца кинотеатра "Великан" / Скриншот автора

И тут вы, наверняка, спросите автора статьи – зачем вы нам все это рассказываете? Все это происходит в России. Они отказались от соблюдения норм международного права и до окончания войны вряд ли что-то изменится.

Но прошу вашего терпения и позвольте мне рассказать о пиратах и как можно привлечь их к ответственности. Здесь не все так безнадежно.

Вот, например, владелец киносети "Синема Стар" (cinemastar.ru) – Самвел Карапетян. Он ворует американское кино. У него есть все – ТЦ, отели, киносеть, даже свой банк ("ФОРА-банк").

Кстати, его банк не под санкциями в отличие от многих других российских, хотя через "ФОРА-банк" идут все деньги от продажи билетов на украденные фильмы.



Вор американского кино Самвел Карапетян / Фото из росисточников

Карапетян часто путешествует в Армению. У США и Украины хорошие отношения с Арменией, Армения уважает международное право, права правообладателей. Можно задержать его в Армении и экстрадировать в США.

Посидит 10 лет. Заплатит штраф. А его ТРЦ и отели покроют потери правообладателей. Хорошо, вы скажете, что он армянин, а Армения попытается его не выдавать.

Но у него есть взрослая дочь – Татевик Карапетян. Она непосредственная руководительница киносети. Поэтому тоже воровка. Откроем ее инстаграм – она постоянно за границей. Лондон, Париж, Дубаи. Классно тратит украденные у США деньги, не так ли? Уже с Англией можно договориться об экстрадиции?



Татевик Карапетян руководит киносетью / Скриншот автора

Кстати, ситуация, когда владелец кинотеатра "замазал" своих детей в свой криминальный бизнес, не единичная.

Владелец крупной киносети "Мираж" (mirage.ru) – Виктор Рудман. Его сын возглавляет строительную компанию, которая строит, ремонтирует и обслуживает эти кинотеатры.

Владелец другой крупной сети – "Киномонитор" (kinomonitor.ru) – Никалай Расторгуев. Он запачкал в своем преступлении сразу двух своих детей – и дочь, и сына.

Вы хотите узнать, где можно руками потрогать украденные у американских студий миллионы? Вот вам конкретный адрес – 7 The Chase Onslow Drive, Ascot, UK 7 The Chase Onslow Drive, Ascot, UK. Это респектабельный пригород Лондона. Это адрес дома одного пирата по имени Арсен Казарян. У него есть кинотеатр FreeTownCinema в России, который специализируется только на пиратском кино.

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Дом записан на его жену – Анжелу Казарян. Цена этого дома – более 1 миллиона фунтов. Это не покроет всего, что он украл, но кроме дома в Великобритании, на них записано несколько бизнесов. Кроме того, Казарян купил квартиры своим сыновьям и оплачивает обучение своих дочерей. Все это может пойти в зачет.

На вкус украденные деньги как блины. Переносимся в Швейцарию. Здесь появилась сеть блинных – Pancake Mafia. Забавное название, если знать, что бизнес спонсируется на деньги от кражи фильмов. Сейчас расскажу, как это устроено.

В России работает киносеть "Чарли" (kinocharly.ru), показывающая пиратские фильмы. Одна из совладельцев сети – Елена Медяникова. А в Швейцарии живет ее дочь Анна Медяникова, она недавно закончила учиться и открыла сеть блинных – на деньги, украденные у американских студий.



Заведение, которое открыли на ворованные деньги / Фото автора

Кстати, интересно, что происходит с психикой этих детей? Это же не дети российских олигархов, которые живут за границей на деньги, украденные у россиян. Эти "детки" получили западное образование в Европе или Великобритании, возвращаться в Россию не хотят и считают себя представителями "западной цивилизации". Но при этом они живут на ворованные деньги здесь же, у западных компаний. То есть ежедневно идя по улице в Лондоне или Цюрихе смотрят в глаза тем, кого они обокрали.

Хотите интересную историю? У киносети-пирата "Чарли" (kinocharly.ru), той, которая превращается в блины в Швейцарии, есть еще один владелец – Андраник Казарян. А сын этого владельца – Ашот Казарян – живет в Лондоне и он – кинорежиссер. У него даже есть страница на "IMDb". Это такой сайт, посвященный всем работникам кино и кинофильмам. Самая большая кинобаза. Правда, он недавно удалил из этой базы свое фото. Возможно, чего-то стесняется?



Профиль Ашота Казаряна на IMDb / Скриншот автора

Как Вам такая история? Папа ворует у Голливуда, пересылает деньги сыночку, а сыночек строит кинокарьеру на Западе.

Зачем ты рассказываешь нам об этих пиратах? Они воруют в России, живут в Европе. Возможно, американские власти просто не смотрят так далеко, да и экстрадиция из Европы дело не простое. Да, конечно, путешествие через Атлантику отнимает кучу времени, джетлаг опять же. Но есть пираты и ближе к США.

Знакомьтесь – Виталий Беляков. Владелец нескольких московских кинотеатров.



Виталий Беляков живет в Канаде / Фото из росджерел

Он продает ворованное в Америки кино, но при этом живет совсем рядом – в Канаде. Более дружественной и соседской страны не найти. Более того, много канадцев работают в США, и в киноиндустрии в частности.

Беляков – гражданин Канады. Имеет там недвижимость и другие активы. Поэтому, возможно, проще попросить власти Канады арестовать его и экстрадировать в США. А можно без экстрадиции? Можно ли ловить пиратов прямо в США? Помните о пирате, который имеет дом в Лондоне? В мае этого года он с женой и дочками отдыхал в Лас-Вегасе и делился фотографиями в инстаграме.

Да, этот преступник был в США и отдыхал здесь на деньги, украденные у Америки. К сожалению, его не задержали и даже не опросили. Жаль. Не готов комментировать действия ФБР, тем более что, возможно, мы сообщили о его визите в США поздно, а фото в появились после их отъезда из США.

Как наказать россиян за кражу фильмов

Наверняка, вы окончательно потеряли терпение и снова спросите меня: "Кражи у американских правообладателей, российские кинопираты, которые безнаказанно передвигаются по Европе, Канаде и даже путешествуют в США. Какое дело до этого нам, украинцам?".

Конечно, защита прав американских компаний-правообладателей – задача американских правоохранительных органов. Но, как ни странно, для Украины важно знать, что происходит в этой индустрии в России.

Как работает индустрия кино? Если все максимально упростить – от показа фильма в кинотеатре деньги перечисляются студиям, а студии снимают новые фильмы.

В России же сегодня основной доход кинотеатров создают украденные американские фильмы. Только благодаря доходам от украденных фильмов российские кинотеатры до сих пор работают и показывают российское кино, которое часто является убыточным. Доходы от проката российского кино поступают студиям, а они снимают новое кино. И даже если кино убыточное, его прокат в кинотеатрах фиксируют.

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Если кино важно для российской власти, то на него выделят "безвозвратные" инвестиции. Кроме того, российские власти иногда вводят мораторий на показ пиратского кино, когда особенно важно продвинуть какой-то российский проект. На особо отвратительные фильмы – вроде "Свидетель" или "Позывной "Пассажир" – организовываются походы школьных классов.

Только благодаря такой модели работы киноиндустрии российские режиссеры, операторы, монтажеры имеют какой-то заработок. А вращаясь в этой индустрии, они же работают на ТВ студиях, выпускают весь пропагандистский бред, который показывают россиянам.

Из последних кинопроизводств – планируется запустить в производство сериал про Бутину (российскую проститутку-разведчицу). Снимать его будут режиссеры, операторы, осветители, которых поддерживает "на плаву", в том числе, и деньги от похищенного американского кино.

А в кинотеатрах в это же время только благодаря деньгам от голливудских блокбастеров показывают фильмы вроде "Свидетель", в котором рассказывается, что события в Буче "организованы украинцами и американцами".

Пока американские правоохранители и политики начнут бороться с этим преступлением, украинские правозащитные организации могут способствовать введению санкции против этих преступников. Сегодня пираты, которые владеют кинотеатрами, не только воруют американское кино, но и организуют антиукраинскую пропаганду. Пока они не арестованы, санкции позволят арестовать их счета и наложить арест на их активы за рубежом.

Все эти пираты, наверняка, скажут, что пытаются сохранить индустрию, сохранить рабочие места, но посмотрите на рекламу крупнейшего пирата России – киносеть "Киномакс".



Российские кинотеатры предлагают бесплатные билеты оккупантам / Скриншот автора

Бесплатные билеты участникам "СВО". Кажется это все, что вам надо знать о кинотеатрах в России сегодня.

Не время сегодня россиянам развлекаться в кинотеатрах.

Кинотеатры с похищенным американским кино отвлекают россиян от того, что они совершили в Буче, от того, что сделали российские войска с Мариуполем, от судеб детей, которых они убили и покалечили в Охматдете.