Курская группировка противника

Однако подчеркну, что забирают небольшое количество, чтобы не "обвалить" то или иное направление. То есть говорится не о дивизии или общевойсковой армии, а уровень батальона, максимум полка, причем неполноценного.

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А теперь поговорим о цифрах.

Курская группировка до наступления Сил обороны Украины насчитывала до 10 тысяч бойцов. В течение первой недели наступления ВСУ в плен попали 2 тысячи российских военных. Количество ликвидированных оккупантов на этом плацдарме пока точно неизвестно.

Кроме того, у Курской группировки была одна из худших во вражеском войске штатных комплектаций подразделений техникой. Дефицит техники на подразделение превышал 70%.

За время усиления Курской группировки они получили дополнительно до 6 тысяч бойцов, около 4 тысяч – в процессе доставки. То есть условно в Курской области есть до 15 тысяч российских бойцов, из которых 8 тысяч это, мягко говоря, небоеспособные подразделения, которые состоят преимущественно из срочников.

Контрнаступление врага на Курщине потребует значительных усилий

А теперь поговорим о Харьковской операции.

На момент наступления на Харьковщине 10 мая в составе белгородской группировки было от 35 тысяч личного состава. После провальной первой волны наступления командование российских оккупационных войск начало пытаться насытить группировку. По состоянию на начало августа, почти к концу третьего месяца этого наступления, довело белгородскую группировку до 55 тысяч. То есть +20 тысяч оккупантов за неполные 3 месяца.

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При этом, на Харьковщине эффект от наступления россиян – это 184 квадратных километра. То есть – 3 месяца, 55 тысяч бойцов и 184 квадратных километра.

Интересно, сколько нужно оккупантам ресурсов, чтобы устранить наступление Сил обороны Украины в Курской области, а затем вернуть себе территорию, которая уже составляет на сегодня более 1 100 квадратных километров?

На первом этапе блокирования наступления россиянам понадобится от 30 до 50 тысяч тел. Только чтобы затормозить и последовательно остановить Силы обороны Украины. А вот само контрнаступление требует значительно больше ресурсов, из чего вытекает самый главный вопрос – где оккупанты возьмут этот ресурс и сколько им понадобится времени, чтобы его сгруппировать?

Исходя из всего вышеизложенного, у меня создаётся ощущение, что в этом году в Судже Новый Год будут встречать по украинскому времени и с поздравлениями украинского президента.