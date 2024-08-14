Разные представления о мире

Договориться с Россией невозможно. В представлении Кремля мир между Россией и нами возможен как форма капитуляции Украины. Мантра об "оккупированных российских землях", которую российская пропаганда не устает повторять ежедневно, не оставляет пространства для воображения – не вижу вариантов для перемирия при такой позиции.

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Мы – враги. Думаю, что надолго. Смена режима в России маловероятна и ничего практически не меняет. Россия – такой себе огромный гироскоп, вращающийся вокруг "Оси Зла". Любые попытки его отклонить являются тщетными. Законы физики победят любые гуманистические девиации со 100% вероятностью.

Возникает вопрос: что делать, если договориться нельзя, разрушить не получится, перевоспитать невозможно?

В принципе, в истории было противостояние Германий и многолетняя война двух Корей, которая не прекращается до сих пор.

Рецепт один: осознать, что рядом враг. Что его уничтожить невозможно. Что даже через 100 лет эволюции из них ничего нормального не будет. Война с Россией – это не про территории, это про путь развития, взгляды на мир. Мы воюем не за территорию, мы воюем за то, чтобы не стать ими.

Такой конфликт не может закончиться завтра, его не завершить временной остановкой огня. Украина должна готовиться к десятилетиям противостояния, необязательно в горячей фазе, но без шансов на добрососедство.

Я хотел бы ошибиться. Очень.