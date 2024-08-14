Різні уявлення про мир

Домовитись із Росією неможливо. В уявленні Кремля мир між Росією і нами можливий як форма капітуляції України. Мантра про "окуповані російські землі", яку російська пропаганда не втомлюється повторювати щодня, не залишає простору для уяви – не бачу варіантів для перемир'я за такої позиції.

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Ми – вороги. Гадаю, що надовго. Зміна режиму у Росії малоймовірна і нічого практично не змінює. Росія – такий собі величезний гіроскоп, що обертається навколо "Осі Зла". Будь-які спроби його відхилити є марними. Закони фізики переможуть будь-які гуманістичні девіації зі 100% ймовірністю.

Виникає питання: що робити, якщо домовитися не можна, зруйнувати не вийде, перевиховати неможливо?

В принципі, в історії було протистояння Німеччин та багаторічна війна двох Корей, яка не припиняється до сьогодні.

Рецепт один: усвідомити, що поряд ворог. Що його знищити неможливо. Що навіть через 100 років еволюції з них нічого нормального не буде. Війна з Росією – це не про території, це про шлях розвитку, погляди на світ. Ми воюємо не за територію, ми воюємо за те, щоб не стати ними.

Такий конфлікт не може закінчитись завтра, його не завершити тимчасовою зупинкою вогню. Україна має готуватися до десятиріч протистояння, не обов'язково у гарячій фазі, але без шансів на добросусідство.

Я хотів би помилитись. Дуже.