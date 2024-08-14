Интересы Украины Трампа не интересуют Украины

Трамп упрекнул действующего президента США Джо Байдену за то, что причиной войны якобы стали его слова, что Украина может стать страной НАТО. Но стоит напомнить, что вопрос евроатлантической перспективы Украины никогда не ставился под сомнение даже тогда, когда президентом США был Трамп. Байден лишь подтвердил то, что было известно и без его комментариев.

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Считать, что Владимир Путин решил напасть на Украину потому, что наше государство хотело присоединиться к НАТО, является очевидным безумием. Очевидно, что Путин использовал тему евроатлантической интеграции Украины как повод для того, чтобы уничтожить соседнее государство и присоединить его территории к собственным.

Опять возникает вопрос – а как Трамп желает договариваться с Путиным об окончании войны? Не считает ли он нейтралитет Украины и ее демилитаризацию необходимыми условиями для того, чтобы Путин прекратил свои агрессивные действия против нашего государства?

Трампу могут писать планы по миру через силу, как это сделал бывший государственный секретарь США Майк Помпео, с Трампом может разговаривать украинский президент Владимир Зеленский, однако все эти разговоры и планы не меняют собственного видения Трампом того, как должна завершиться война России с Украиной. Бывший президент США уверен, что главным инструментом для окончания войны является его разговор с президентом России, с которым они и раньше, мол, "неплохо ладили".

То, что Трампу с Путиным реально не удалось договориться ни о чем, кажется, не смущает бывшего президента США. Он уверен, что если снова станет президентом, то договорится с Путиным на "приемлемых условиях". Вот только вопрос – для кого эти условия "приемлемые"? Для Трампа, Путина или Украины?

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Из разговора Трампа с Маском можно сделать простой вывод, что Украина его не очень интересует. Зеленский его ни в чем не убедил. Вот то, что Украина не сможет в дальнейшем воевать с Россией, для Трампа – почти как убеждение. Он рассказывал, что Украине не хватает мужчин для этой войны и вместе с этим подчеркивал, что Украина "должна использовать или слишком молодых, или слишком старых военнослужащих". Откуда Трамп взял такую информацию – интересный вопрос. Ведь никаких "слишком молодых" военных в Силах обороны Украины нет.

Трамп работает с той информацией, которая ему нравится. Бывший американский президент, как и его сторонники, известен своей странной картиной мира, которая не связана с реальностью. Возможно, именно в этом и есть политический успех Трампа среди тех, кто продолжает его поддерживать, несмотря на штурм Капитолия и обвинения в преступлениях.

Победа Трампа – серьезная проблема для всего мира

Из этого интервью можно сделать несколько простых выводов.

1. Позиция Трампа относительно окончания войны в Украине не изменилась. Трамп уверен, что ключом к окончанию войны должны стать его переговоры с Путиным, что вопрос будущего Украины должен быть решен без Украины. Видение Трампом мира – это договоренности руководителей ведущих государств мира, когда меньшие государства должны только соглашаться с их решениями.

2. Все планы, которые предлагают Трампу, абсолютно его не убеждают. Политик привык не обращать внимание на советы своих советников тогда, когда они не соответствуют его собственному видению мира. Не стоит жить в иллюзиях и думать, что публикация какого-то благоприятного для Украины плана завершения войны от кого-то из республиканцев как-то сказывается на позициях Трампа.

Заметьте Лукашенко снова выручает Путина

Республиканцы не могут повлиять на Трампа, который фактически приватизировал эту историческую американскую партию и навязал ей собственную повестку дня, которая отличается от традиционных ценностей партии. Американские республиканцы под влиянием Трампа перешла из "правых" и "ультраправых".

3. Трамп абсолютно уверен в неспособности Украины продолжать войну с Россией и считает, что любая договоренность с Путиным станет спасением для Украины. Любой результат переговоров с российским диктатором Трамп будет выдавать за свою большую внешнеполитическую победу.

Вспомним, как Трамп комментировал собственное политическое фиаско, когда не достиг никаких договоренностей с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и не смог остановить его ядерную программу.

4. Победа Трампа на президентских выборах в США может стать для Украины серьезной проблемой с точки зрения американской помощи и роли США в НАТО и в отношениях с ЕС.

5. Остается только надеяться, что президентские выборы в США завершатся поражением Трампа и его окончательным исчезновением с политической сцены США. Но зная силу Трампа как бойца, его харизму и готовность бороться за власть – считать, что он обречен на поражение я бы не стал.

У политика есть все шансы победить на выборах президента, а у мира – испытать один из крупнейших кризисов в истории в результате этой победы. Украина и российско-украинская война будут частью этого кризиса.