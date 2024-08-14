Інтереси України Трампа не цікавлять

Трамп дорікнув чинному президенту США Джо Байдену за те, що причиною війни нібито стали його слова, що Україна може стати країною НАТО. Та варто нагадати, що питання євроатлантичної перспективи України ніколи не ставилося під сумнів навіть тоді, коли президентом США був Трамп. Байден лише підтвердив те, що було відомо й без його коментарів.

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Вважати, що Владімір Путін вирішив напасти на Україну тому, що наша держава хотіла приєднатися до НАТО, є очевидним безглуздям. Очевидно, що Путін використовував тему євроатлантичної інтеграції України як привід для того, щоб знищити сусідню державу та приєднати її території до власних.

Знову постає питання – а як Трамп бажає домовлятися з Путіним про закінчення війни? Чи не вважає він нейтралітет України та її демілітаризацію необхідними умовами для того, щоб Путін припинив свої агресивні дії проти нашої держави?

Трампу можуть писати плани щодо миру через силу, як це зробив колишній державний секретар США Майк Помпео, з Трампом може розмовляти український президент Володимир Зеленський, однак усі ці розмови та плани не змінюють власного бачення Трампом того, як має завершитися війна Росії з Україною. Колишній президент США впевнений, що головним інструментом для закінчення війни є його розмова з президентом Росії, з яким вони й раніше, мовляв, "непогано ладнали".

Те, що Трампу з Путіним реально не вдалося домовитися ні про що, здається, не бентежить колишнього президента США. Він впевнений, що якщо знову стане президентом, то домовиться з Путіним на "прийнятних умовах". От тільки питання – для кого ці умови "прийнятні"? Для Трампа, Путіна чи України?

До теми Домовитися з Росією неможливо

З розмови Трампа з Маском можна зробити простий висновок, що Україна його не дуже бентежить. Зеленський його ні в чому не переконав. От те, що Україна не зможе надалі воювати з Росією, для Трампа – майже як переконання. Він розповідав, що Україні не вистачає чоловіків для цієї війни й разом з цим підкреслював, що Україна "має використовувати або занадто молодих, або занадто старих військовослужбовців". Звідки Трамп взяв таку інформацію – цікаве питання. Адже ніяких "занадто молодих" військових у Силах оборони України немає.

Трамп працює з тією інформацією, яка йому подобається. Колишній американський президент, як і його прихильники, відомий своєю чудернацькою картиною світу, яка не пов'язана з реальністю. Можливо, саме в цьому і є політичний успіх Трампа серед тих, хто продовжує його підтримувати, попри штурм Капітолія і звинувачення у злочинах.

Перемога Трампа – серйозна проблема для всього світу

З цього інтерв'ю можна зробити кілька простих висновків.

1. Позиція Трампа щодо закінчення війни в Україні не змінилася. Трамп впевнений, що ключем до закінчення війни мають стати його перемовини з Путіним, що питання майбутнього України має бути вирішене без України. Бачення Трампом світу – це домовленості керівників провідних держав світу, коли менші держави мають лише погоджуватися з їхніми рішеннями.

2. Усі плани, які пропонують Трампу, абсолютно його не переконують. Політик звик не звертати увагу на поради своїх радників тоді, коли вони не відповідають його власному баченню світу. Не варто жити в ілюзіях і думати, що публікація якогось сприятливого для України плану завершення війни від когось з республіканців якось позначається на позиціях Трампа.

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Республіканці не можуть вплинути на Трампа, який фактично приватизував цю історичну американську партію та нав'язав їй власний порядок денний, який відрізняється від традиційних цінностей партії. Американські республіканці під впливом Трампа перейшла з "правих" та "ультраправих".

3. Трамп абсолютно впевнений у нездатності України продовжувати війну з Росією і вважає, що будь-яка домовленість з Путіним стане порятунком для України. Будь-який результат перемовин з російським диктатором Трамп буде видавати за свою велику зовнішньополітичну перемогу.

Згадаймо, як Трамп коментував власне політичне фіаско, коли не досягнув жодних домовленостей з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином і не зміг зупинити його ядерну програму.

4. Перемога Трампа на президентських виборах у США може стати для України серйозною проблемою з погляду американської допомоги й ролі США в НАТО та у стосунках є ЄС.

5. Залишається лише сподіватися, що президентські вибори у США завершаться поразкою Трампа і його остаточним зникненням з політичної сцени США. Та знаючи силу Трампа як бійця, його харизму та готовність боротися за владу – вважати, що він приречений на поразку я б не став.

У політика є всі шанси перемогти на виборах президента, а у світу – зазнати однієї з найбільших криз в історії внаслідок цієї перемоги. Україна та російсько-українська війна будуть частиною цієї кризи.