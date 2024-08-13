Дональд Трамп, схоже, вважає, що саме розмови про приєднання України до Північноатлантичного альянсу стали підставою для початку вторгнення Росії в нашу державу. Такий висновок є очевидним з його інтерв'ю для Ілона Маска, – інформує 24 Канал.

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Трамп про війну, Україна та НАТО

Колишній президент США констатував, що якби його переобрали на другий термін у 2020 році, то російсько-українська війна ніколи б не почалася. Про те, що вона і так тривала від 2014 року, Трамп не згадував.

Байден почав порушувати такі дурні теми. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом,

– сказав політик.

Трамп переконаний, що наразі України немає достатньо чоловіків для того, аби продовжувати бойові дії. Кандидат від Республіканської партії на прийдешніх президентських виборах зазначив, що наша держава нібито мобілізує "або дуже молодих, або дуже старих".

Я довго з ним ладнав (Владіміром Путіним – 24 Канал). Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо,

– заявив Дональд Трамп, наголошуючи, що у разі обрання президентом почне діалог з Путіним.

Зверніть увагу! Які саме "слова Байдена" про вступ України до НАТО мав на увазі Трамп, достеменно незрозуміло. Демократ ніколи відкрито й прямо не підтримував вступ України до НАТО. Чимало його заяв, навпаки, засвідчували, що він проти членства нашої держави в Альянсі на теперішньому етапі.

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Декілька місяців тому нинішній президент США Джо Байден відповів, яким бачить кінець війни Росії проти України. За його словами, бойові дії мають увінчатися гарантіями, що росіяни більше ніколи не окупуватимуть території України. Проте він наголосив, що це не означає вступ нашої держави до НАТО.