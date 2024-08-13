Під час розмови з Трампом Ілон Маск запропонував себе на пост в адміністрації.

Мільярдер заявив, що може допомогти "стримувати державні витрати".

Я думаю, було б чудово просто мати державну комісію з ефективності, яка розглядала б ці речі і просто гарантувала, що гроші платників податків, важко зароблені гроші платників податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні,

– сказав Маск,

Трамп відповів, що залученість Маска була б для нього приємною, бо він є "чудовим економістом".