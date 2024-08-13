Інтерв'ю проходило у соцмережі X, яка належить мільярдеру Ілону Маску. Щоправда, трансляція почалася на 40 хвилин пізніше від запланованого часу через DDOS-атаку. Маск заявив, що атака була масштабною. У підсумку розмова почалася о 03:42 12 серпня за київським часом. Вона вийшла доволі компліментарною і пропагандистською. Також Ілон Маск відкрито сказав, що підтримує кандидатуру Трампа.
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Маск запропонував Трампу себе на пост в адміністрації
Під час розмови з Трампом Ілон Маск запропонував себе на пост в адміністрації.
Мільярдер заявив, що може допомогти "стримувати державні витрати".
Я думаю, було б чудово просто мати державну комісію з ефективності, яка розглядала б ці речі і просто гарантувала, що гроші платників податків, важко зароблені гроші платників податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні,
– сказав Маск,
Трамп відповів, що залученість Маска була б для нього приємною, бо він є "чудовим економістом".
Трамп хоче поладнати з Путіним
Він сказав, що якщо стане президентом, то почне говорити із Путіним.
Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо,
– заявив Трамп.
Трамп звинуватив Байдена у війні в Україні
За словами Трампа, Путін напав в Україну, бо Байден почав говорити про членство України в НАТО.
Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом,
– сказав Трамп.
Республіканець також запевняє, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому використовує "дуже молодих, або дуже старих".
Трамп назвав Байдена та Гарріс некомпетентними
Трамп розкритикував свою опонентку від Демократичної партії Камалу Гарріс та президента Джо Байден, назвавши їх "некомпетентними" і "дефективними".
І, до речі, у них є ще п'ять місяців, коли вони можуть щось зробити, але вони нічого не зроблять. Це все балачки, вона (Камала) некомпетентна і він некомпетентний і, чесно кажучи, я думаю, що вона більш некомпетентна, ніж він,
– сказав Трамп.
Він також назвав Байдена "найгіршим президентом в історії", тому що за його каденції сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ХАМАС напав на Ізраїль, а країну сколихнула інфляція.
Крім цього, він звинуватив Байдена у напливі нелегальних мігрантів до Штатів, багато з яких нібито є терористами.
Про нещодавній замах
Перше запитання Маска стосувалося замаху на Трампа 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсильванія. Він розповів, що одразу зрозумів, що в нього влучила куля.
За його словами, він легко відбувся, бо дивився у напрямку стрільця, і тому "куля влучила під кутом, який був набагато менш руйнівним".
Трамп також заявив, що після цього випадку став більш віруючим: "я віруюча людина, тепер я більше віруючий".