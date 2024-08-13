Во время разговора с Трампом Илон Маск предложил себя на пост в администрации.

Миллиардер заявил, что может помочь "сдерживать государственные расходы".

Я думаю, было бы замечательно просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении,

– сказал Маск,

Трамп ответил, что вовлеченность Маска была бы для него приятной, потому что он является "замечательным экономистом".