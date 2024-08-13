Интервью проходило в соцсети X, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Правда, трансляция началась на 40 минут позже запланированного времени из-за DDOS-атаки. Маск заявил, что атака была масштабной. В итоге разговор начался в 03:42 13 августа по киевскому времени. Он получился довольно комплиментарным и пропагандистским. Также Илон Маск открыто сказал, что поддерживает кандидатуру Трампа.
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Маск предложил Трампу себя на пост в администрации
Во время разговора с Трампом Илон Маск предложил себя на пост в администрации.
Миллиардер заявил, что может помочь "сдерживать государственные расходы".
Я думаю, было бы замечательно просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении,
– сказал Маск,
Трамп ответил, что вовлеченность Маска была бы для него приятной, потому что он является "замечательным экономистом".
Трамп хочет поладить с Путиным
Он сказал, что если станет президентом, то начнет говорить с Путиным.
Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим,
– заявил Трамп.
Трамп обвинил Байдена в войне в Украине
По словам Трампа, Путин напал в Украину, потому что Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО.
Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом,
– сказал Трамп.
Республиканец также уверяет, что "Украина сейчас не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать, поэтому использует "очень молодых, или очень старых".
Трамп назвал Байдена и Харрис некомпетентными
Трамп раскритиковал свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис и президента Джо Байден, назвав их "некомпетентными" и "дефективными".
И, кстати, у них есть еще пять месяцев, когда они могут что-то сделать, но они ничего не сделают. Это все болтовня, она (Камала) некомпетентна и он некомпетентен и, честно говоря, я думаю, что она более некомпетентна, чем он,
– сказал Трамп.
Он также назвал Байдена "худшим президентом в истории", потому что при его каденции произошло полномасштабное вторжение России в Украину, ХАМАС напал на Израиль, а страну всколыхнула инфляция.
Кроме этого, он обвинил Байдена в наплыве нелегальных мигрантов в Штаты, многие из которых якобы являются террористами.
О недавнем покушении
Первый вопрос Маска касался покушения на Трампа 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Он рассказал, что сразу понял, что в него попала пуля.
По его словам, он легко отделался, потому что смотрел в направлении стрелка, и поэтому "пуля попала под углом, который был гораздо менее разрушительным".
Трамп также заявил, что после этого случая стал более верующим: "я верующий человек, теперь я более верующий".