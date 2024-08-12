Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила психолог и физиогномистка Наталья Марченко, обратив внимание, что у Трампа маленький рот. С точки зрения физиогномики, это указывает на то, что он капризный, избирательный и может быть мстительным.

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Недооценивать Трампа как оппонента не стоит

Физиогномистка уточнила, что мстительность у таких людей, как Трамп, проявляется тогда, когда у них что-то было и это потом хотят забрать. Принимая во внимание брови кандидата в президенты США, Марченко подчеркнула, что они указывают на темпераментность Трампа.

Такие люди очень болезненно относятся к тому, когда у них что-то забирают. На что он способен, учитывая расстояние от его носа до губы, с его авантюризмом – мы не знаем. С ним надо быть осторожным, недооценивать его как оппонента не стоит, потому что он имеет мощные показатели и своих результатов достиг не просто так,

– отметила Марченко.

Недавно Трампу подарили Tesla Cybertruck с его фото, где он изображен после покушения с поднятой рукой со сжатым кулаком. Комментируя видео с реакцией Трампа на подаренный электромобиль, физиогномистка отметила, что от увиденного фото, которое изображено на авто, у Трампа скорее положительные эмоции, чем отрицательные.

"Даже после покушения Трамп показал, что он сильный и с ним все хорошо. Это говорит о его дерзости и уверенности в себе. Почему именно эта фотография была выбрана для размещения на подаренном авто? Потому что это символ его силы, несокрушимости, борьбы. Я не увидела в нем негативных эмоций, когда ему показали этот подарок. Я увидела ликование от своей силы и значимости", – озвучила Марченко.

Вице-президент США Камала Харрис, которая является кандидатом в президенты Соединенных Штатов, в опросах опережает кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в 3-х штатах: Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. Показатели Харрис являются лучшими, по сравнению с результатами Байдена в этих штатах.