Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что Харрис удалось изменить ход событий. На это повлиял целый ряд факторов, которые продумала команда.

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Как Харрис удалось обойти Трампа

Прежде всего стоит упомянуть об успешном диджитал маркетинге, который начала команда Харрис. Политтехнологи использовали информационные нападения на республиканцев, а те не были к этому готовы.

Республиканцы привыкли, что демократы играют исключительно по правилам и не хотят переходить границы этичности. Впрочем Харрис этого не боится и то, как они активизировали свое медийное нападение на республиканцев, дало свой результат.

Избрание кандидатом в вице-президенты Тима Уолза также имело положительное значение. Ведь Тим Уолс не о "белых воротничках", а о людях из американской глубинки, о работниках промышленности, о людях, которых не интересуют тезисы об экономической стабильности в мире, которыми оперирует Харрис,

– подчеркнул политолог.

Зато Тим Уолз помог получить голоса избирателей, для которых важны вопросы бесплатных обедов для детей, зарплаты, социальной защиты и подобные вещи.

К тому же Трампа сейчас рассматривают как политика прошлого. Во время выборов в 2016 году он шел с лозунгами о необходимости менять власть на другую, давать дорогу молодым. Теперь он сам стал тем против кого когда-то боролся, ведь Харрис значительно моложе и энергичнее.

Несмотря на все это, мы не можем окончательно сказать, что Харрис победит. Ведь в рукавах республиканцев есть немало козырей, которые они точно привлекут на этой гонке. Особенно много будет зависеть от дебатов, которые состоятся 10 сентября,

– подытожил Максим Джигун.