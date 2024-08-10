Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Однако он отметил, что на посту вице-президента Харрис стала более осведомленной во внутренних и внешних делах США.

Читайте также "Мы это увидим": что станет решающим в выборе между Трампом и Харрис

Харрис непростой соперник

Сначала кандидат от Республиканской партии заявил, что согласился на дебаты, которые будет модерировать телеканал Fox News, с вице-президентом Камалой Харрис 4 сентября. Заметим, что это удобный для Трампа канал, где его поддерживают и вообще симпатизируют Республиканской партии.

Однако в штабе Харрис не приняли это предложение и настояли на проведении дебатов на канале ABC News 10 сентября, как было согласовано ранее. Подтверждение проведения дебатов знаменует собой конец споров.

Мне кажется, что история с дебатами связана с предвыборной тактикой Трампа. Ведь он сейчас пытается на чем угодно спекулировать, набивать себе баллы и повышать рейтинг, чтобы выставить своего оппонента не в лучшем свете,

– отметил Желиховский.

В частности, Трамп обвинял Демократическую партию в том, что она якобы незаконно заменила кандидата. Также экс-президент США несколько раз отметил, что договаривался проводить эти дебаты с Джо Байденом, а не Харрис.

Однако несмотря на все обвинения, тактика команды демократов была правильная, что они не поддались на эту провокацию перенести дебаты. Не исключено, что это дало толчок к увеличению ее поддержки среди опрашиваемых.

Это означает, что у Дональда Трампа непростой соперник, осведомленный политик, который знает как держать удар. Возможно, это и есть определенная предвыборная стратегия демократов, чтобы делать нестандартные действия,

– сказал эксперт-международник.

Поэтому Трап не знает как адекватно реагировать и это влияет на его заявления. Он теряет логику в своих высказываниях, чем вредит себе и Республиканской партии.