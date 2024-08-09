Американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что дебаты для каждого кандидата будут очень важными. От них, вероятно, будет зависеть судьба республиканцев и демократов.

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Тактика Трампа

Рамиз Юнус отметил, что вся предвыборная кампания Республиканской партии была построена вокруг противостояния Джо Байдену. После того, как он снял свою кандидатуру с предвыборной гонки, команде Трампа приходится быстро менять тактику.

Если Трамп будет давить на Харрис во время дебатов как и на Байдена, то разговор будет построен как будто между прокурором и преступником. У каждой из сторон будет своя фишка. Мы увидим шоу, на которое сильно будут реагировать те штаты, которые еще не выбрали своего кандидата,

– подчеркнул он.

Почему важны дебаты

Политолог отметил, что в США дебаты имеют очень большое значение для избирателей. Говорится не только о встрече Камалы Харрис и Дональда Трампа, но и о дебатах между потенциальными кандидатами в вице-президенты, в частности Джей Ди Вэнсом и Тимом Уолзом.

После этого можно будет четко понимать, кто победит на выборах в США. Я думаю, что Трамп с кандидатурой вице-президента допустил маленькую ошибку, если демократы смогут этим воспользоваться, то у республиканцев будут проблемы,

– высказался Рамиз Юнус.