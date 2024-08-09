Американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що дебати для кожного кандидата будуть дуже важливими. Від них, ймовірно, залежатиме доля республіканців та демократів.

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Тактика Трампа

Раміз Юнус зазначив, що уся передвиборча кампанія Республіканської партії була побудована довкола протистояння Джо Байдену. Після того, як він зняв свою кандидатуру із передвиборчих перегонів, команді Трампа доводиться швидко змінювати тактику.

Якщо Трамп тиснутиме на Гарріс під час дебатів як і на Байдена, то розмова буде побудована начебто між прокурором та злочинцем. У кожної зі сторін буде своя фішка. Ми побачимо шоу, на яке сильно реагуватимуть ті штати, які ще не обрали свого кандидата,

– підкреслив він.

Чому важливі дебати

Політолог наголосив, що у США дебати мають дуже вагоме значення для виборців. Мовиться не лише про зустріч Камали Гарріс та Дональда Трампа, але й про дебати між потенційними кандидатами у віцепрезиденти, зокрема Джей Ді Венсом та Тімом Волзом.

Після цього можна буде чітко розуміти, хто переможе на виборах у США. Я думаю, що Трамп із кандидатурою віцепрезидента допустився маленької помилки, якщо демократи зможуть цим скористатись, то у республіканців будуть проблеми,

– висловився Раміз Юнус.