Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что они пытаются работать со штабами кандидатов в президенты и от Республиканской, и от Демократической партии США. По его словам, для Украины очень важна двухпартийная поддержка.

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Выборы в США – дело американского народа

Ермак отметил, что Офис Президента работает и с окружением Трампа, и с окружением Харрис.

Безусловно, сегодня мы работаем с окружением, со штабом как кандидата Дональда Трампа, так и кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис,

– пояснил он.

Кроме этого, Ермак напомнил, что знаком с кандидатом в вице-президенты Тимом Волзом, которого выбрала Камала Харрис, и что еще не знаком с Джей Ди Вэнсом, кандидатом в вице-президенты от Трампа.

Руководитель украинского ОП подчеркнул, что выборы в США – дело американского народа, но важно, чтобы оба кандидата и их команды четко понимали, что происходит в Украине. По его словам, также важно, чтобы у обоих кандидатов действительно был план украинской победы.

На замечание о том, что Ди Венс оперирует тезисами, выгодными России, Ермак ответил, что "нужно работать и менять эту позицию".