Андрей Ермак также говорил, видит ли угрозы для Украины, если президентские выборы выиграет Трамп. Глава ОП заявил в интервью УП, что телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа был очень теплым, пишет 24 Канал.

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Что сказал Ермак о вероятности визита Трампа

Андрей Ермак ответил, что он не знает, приедет ли Дональд Трамп в Украину еще под вас выборов.

Думаю, что это будет трудно, но такое приглашение он имеет,

– сказал Ермак.

Стоит заметить, что в январе 2024 года (после заявлений Трампа "очень быстро" остановить войну в случае победы на выборах) Владимир Зеленский пригласил республиканца посетить Киев. Украинский президент даже говорил, что поедет с Трампом на передовую.

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Глава Офиса Президента также сказал, что есть больше шансов, что любой кандидат, который победит, прибудет в Украину до инаугурации.

"Мне кажется, и для этого есть аргументы, что поддержка Украины – это самая успешная американская инвестиция за последние годы". – сказал Ермак.