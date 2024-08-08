Ермак отметил, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтвердил "хорошие отношения" и уважение Трампа к Украине и ее руководству. По словам главы ОП, Трамп продемонстрировал живой интерес во время разговора, активно выслушивая информацию о ситуации в Украине.

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Что сказал Ермак о поддержке США в случае победы Трампа

Андрей Ермак сказал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии действительно говорил президенту Украины "не слушать" слухов о якобы готовности Трампа идти на уступки Путину против интересов Украины для быстрого прекращения боевых действий.

Так, он это сказал. Что не надо обращать внимание на "фейк ньюз", которые появляются об этом. Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно,

– отметил глава Офиса Президента.

На ремарку журналиста, что кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс оперирует нарративами, выгодными России, Ермак ответил, что "нужно работать и менять эту позицию". Украинский чиновник подчеркнул, что то, что он видел в медиа в последние дни, свидетельствует об изменении риторики Джей Ди Вэнса.

Андрей Ермак также добавил, что не верит в тот факт, что в Соединенных Штатах может появиться президент, который бы не понимал угрозы России и выступал против поддержки Украины.

"Между США и Украиной уже произошли исторические изменения. Мы стали партнерами, действительно, у нас очень мощные союзнические отношения. И я не верю в то, что любой следующий президент Соединенных Штатов будет настроен иначе", – отметил глава ОП.

На вопрос о реалистичности приезда Трампа в Украину во время избирательной кампании Андрей Ермак ответил, что Трамп "получал такое приглашение", но не знает, воспользуется ли американский политик им. Глава ОП отметил, что договориться о такой поездке было бы трудно.

В то же время Ермак также выразил оптимизм, что победитель президентских выборов, будь то Трамп, или другой кандидат, сможет посетить Украину до своей инаугурации.