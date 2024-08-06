Американский политик продолжает настаивать, что ему не хватит усилий завершить войну в Украине за "24 часа". Он в дальнейшем убеждает, что имеет рычаги влияния на Киев и Кремль.
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Трамп пообещал "мир" в Украине
Так, во время разговора со стримером Эдином Россом на площадке Kick Трамп в очередной раз заявил, что в случае своей победы в первую очередь позвонит украинскому президенту и российскому диктатору. Говорит, он добьется того, что в Украине наступит мир. По словам политика, он сможет добиться того, чтобы Путин и Зеленский начали переговоры. Потому что, заверил экс-президент, он очень хорошо знает их обоих.
К слову, спикер Палаты представителей Майк Джонсон не сомневается, что только благодаря телефонным звонкам Трамп способен навести порядок и установить мир. Поскольку, по мнению республиканца, экс-президента США уважают и боятся.
Ранее бывший советник Трампа попытался объяснить, в чем может заключаться его мирный план:
- остановка боевых действий на текущих линиях соприкосновения и начало переговоров;
- прекращение поддержки Украины со стороны США в случае отказа от переговоров с Россией;
- усиление поддержки Украины и даже существенное ее увеличение в случае, если Россия не согласится сесть за стол переговоров;
- отказ Украины от вступления в НАТО и ускоренное вступление в ЕС;
- фиксация де-факто (не де-юре) российской оккупации с возможностью вернуться к вопросу восстановления суверенитета в перспективе;
- гарантии безопасности Украины от Запада способом "вооружения до зубов".