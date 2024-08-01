Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что оба кандидата имеют примерно равные шансы. И это является прекрасным проявлением демократии.

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Спокойно относимся к любому кандидату

Как отметил Подоляк, стоит спокойно относиться к любому кандидату. Тутвопрос стоит в том – или США остаются глобальным лидером, или проиграют это лидерство России и ее союзникам, если откажутся от поддержки Украины. Тем более она не является настолько затратной, как может казаться. 60 миллиардов долларов – небольшая часть от оборонного бюджета США в почти 900 миллиардов долларов.

Президент Зеленский максимально заинтересован в том, чтобы коммуницировать с обоими кандидатами. Уже был разговор с Дональдом Трампом. Также президент имеет личные коммуникации с Камалой Харрис.

Для чего? Чтобы четко понимать и прогнозировать, что ожидать Украине. Нам важно, чтобы помощь была постоянной; чтобы было понимание, на каком этапе войны мы находимся. Нам важно, чтобы не было пауз. Перерыв на 8 месяцев, когда приостановили помощь, не касалась необходимости или отсутствия необходимости поддержки Украины. Это было формирование так называемых стартовых площадок для начала электорального цикла,

– подчеркнул Подоляк.

Администрация Байдена на протяжении более чем двух лет активно помогала Украине. Конечно, были определенные моменты, о которых велись переговоры. В том числе и по вопросу ударов по России. Однако Штаты все это время где-то медленно, но продвигаются вперед.

Поэтому я все-таки абсолютно положительно оцениваю все, что делает для нас администрация господина Байдена. Без такой поддержки мы бы точно не смогли построить оборонную систему, которая смогла бы противостоять одной из крупнейших милитаристских стран мира с максимально агрессивной внутренней идеологией,

– отметил Подоляк.