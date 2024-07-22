Спикер Палаты представителей, который в определенное время блокировал голосование за помощь Украине, уверен, что Трамп может положить конец конфликту между Киевом и Москвой, продемонстрировав силу.

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Установит мир по телефону

Джонсон отметил, что это то, чего не хватало Джо Байдену за период его президентства.

Мы поддерживаем мир силой. Мы не имели этого за три с половиной года правления администрации Байдена. Было с точностью до наоборот,

– сказал чиновник.

Собственно недостаток решимости и слабость действующей американской власти позволяют противникам действовать так провокационно, считает спикер.

Также Джонсон верит, что Трамп сможет воплотить свое обещание и завершить войну всего за 24 часа.

Президент Трамп может сделать телефонный звонок и выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что они определенным образом боятся его. В этом есть настоящая ценность,

– объяснил спикер.

Он напомнил, что за время правления Трампа не было вторжения России в Украину, конфликта в Израиле и провокационного поведения Китая.

К слову, бывший премьер Британии Борис Джонсон встретился с Трампом и рассказал, каков его мирный план в отношении Украины. А президент Зеленский назвал "быстрый мир" от американца "простым вариантом", на который он не пойдет.