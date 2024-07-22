Спікер Палати представників, який у певний час блокував голосування за допомогу Україні, впевнений, що Трамп може покласти край конфлікту між Києвом і Москвою, продемонструвавши силу.

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Встановить мир телефоном

Джонсон наголосив, що це те, чого бракувало Джо Байдену за період його президентства.

Ми підтримуємо мир силою. Ми не мали цього за три з половиною роки правління адміністрації Байдена. Було з точністю до навпаки,

– сказав посадовець.

Власне брак рішучості та слабкість чинної американської влади дозволяють противникам діяти так провокативно, вважає спікер.

Також Джонсон вірить, що Трамп зможе втілити свою обіцяну і завершити війну лише за 24 години.

Президент Трамп може зробити телефонний дзвінок і висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що вони певним чином бояться його. У цьому є справжня цінність,

– пояснив спікер.

Він нагадав, що за часи правління Трампа не було вторгнення Росії в Україну, конфлікту в Ізраїлі та провокаційної поведінки Китаю.

До слова, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон зустрівся з Трампом і розповів, яким є його мирний план щодо України. А президент Зеленський назвав "швидкий мир" від американця "простим варіантом", на який він не піде.