Раніше Дональд Трамп Дональд Трамп, який прагне переобратися на посаду президента США, заявив, що він закінчить війну в Україні протягом 24 годин після повернення у Білий дім. У своєму новому інтерв'ю Володимир Зеленський прокоментував ці заяви.

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Зеленський прокоментував заяви Трампа

Президент сказав, що він розуміє, що означає такий варіант – зупинити бої, віддати території та забути про санкції.

Усі будуть щасливішими, якщо одна людина в світі, неважливо – Дональд Трамп це чи ні, зможе зупинити війну за 24 години. Питання в тому, якою ціною і хто її платитиме,

– наголосив президент України.

За словами Зеленського, простим варіантом буде підштовхнути Україну платити – фактично зупинитися та віддати частину територій Росії.

Путін забере територію, створить перемогу для свого суспільства, для світу і все. Ніхто не сяде у в'язницю, нічого не буде, жодної відповідальності, жодного трибуналу, нуль. Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо,

– відповів глава держави.

Володимир Зеленський додав, що у світі не існує жодної людини, яка примусить Україну це зробити, адже йдеться про цілу націю.

До слова, в інтерв'ю президент заявив, що Владімір Путін щосили намагається втримати владу. Він також назвав кремлівського диктатора "прагматичним вбивцею".