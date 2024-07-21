За словами Зеленського, навіть якщо людина хоче утримати свою владу, треба навчитися робити це без жертв. Президент України сказав про це в новому інтерв'ю під час візиту до Великої Британії.

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Путін – прагматичний вбивця

Зеленський заявив, що не вважає Путіна дуже розумним. Проте, за словами українського лідера, Путін є безжалісним, що робить його небезпечним.

Він (Путін, – 24 Канал) дуже любить владу, і це не дуже розумно. Це примітивно – чіплятись всім, чим ти можеш. Він чіпляється кількістю закатованих людей в Україні, а до цього була Чечня, була Грузія, Абхазія і багато різних конфліктів. Масові вбивства, катування заради того, щоб триматися у владі...

– сказав Зеленський.

Президент додав, що Путін нічого не виконує власними руками, а дає накази. Однак це не звільняє його від відповідальності.

Я не вважаю, що у вбивць є якісь особливості. Це не про талант... Ми говоримо про вбивць. Вони різні. Є емоційні, а є дуже прагматичні. Я б сказав, що він – прагматичний вбивця,

– підсумував Володимир Зеленський.

До слова, в інтерв'ю Володимир Зеленський також розповів, що увесь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війни проти України.