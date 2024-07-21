Президент зауважив, що Росія цілодобово зі своєї авіації запускає понад 100 керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій. Саме тому нам потрібен надійний захист і від них.

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Це реально, якщо знищувати носії бомб – російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, – підтримує захист від терору,

– заявив Зеленський.

Президент України говорив, як можна пришвидшити закінчення війни в Україні. За словами президента, треба дозволити ЗСУ бити вглиб території Росії. Для цього західні союзники мають зняти обмеження на удари далекобійною зброєю.

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"З російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших дітей, наших громадян. Усі ці аеродроми потрібно знищити", – сказав президент.

До речі, вночі проти 21 липня Росія запустила по Україні 39 "Шахедів", три балістичні ракети "Іскандер-М", дві авіаційні ракети Х-59/69. Повітряні сили ЗСУ збили 35 дронів-камікадзе, Х-59/69 – не досягли своїх цілей.