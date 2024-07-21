Президент отметил, что Россия круглосуточно со своей авиации запускает более 100 управляемых бомб против наших городов и сел, против наших фронтовых позиций. Именно поэтому нам нужна надежная защита и от них.

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Как Украина может защититься от КАБов

Это реально, если уничтожать носители бомб – российскую военную авиацию там, где она есть. Достаточная наша дальнобойность должна быть справедливым ответом на российский террор. И каждый, кто нас в этом поддерживает, – поддерживает защиту от террора,

– заявил Зеленский.

Президент Украины говорил, как можно ускорить окончание войны в Украине. По словам президента, надо позволить ВСУ бить вглубь территории России. Для этого западные союзники должны снять ограничения на удары дальнобойным оружием.

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"С российских аэродромов взлетают самолеты, которые бомбят наших детей, наших граждан. Все эти аэродромы нужно уничтожить", – сказал президент.

Кстати, в ночь на 21 июля Россия запустила по Украине 39 "Шахедов", три баллистические ракеты "Искандер-М", две авиационные ракеты Х-59/69. Воздушные силы ВСУ сбили 35 дронов-камикадзе, Х-59/69 – не достигли своих целей.