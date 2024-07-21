По словам Зеленского, даже если человек хочет удержать свою власть, надо научиться делать это без жертв. Президент Украины сказал об этом в новом интервью во время визита в Великобританию.

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Путин – прагматичный убийца

Зеленский заявил, что не считает Путина очень умным. Однако, по словам украинского лидера, Путин является безжалостным, что делает его опасным.

Он (Путин, – 24 Канал) очень любит власть, и это не очень разумно. Это примитивно – цепляться всем, чем ты можешь. Он цепляется количеством замученных людей в Украине, а до этого была Чечня, была Грузия, Абхазия и много разных конфликтов. Массовые убийства, пытки ради того, чтобы держаться при власти...

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что Путин ничего не выполняет собственными руками, а дает приказы. Однако это не освобождает его от ответственности.

Я не считаю, что у убийц есть какие-то особенности. Это не про талант... Мы говорим об убийцах. Они разные. Есть эмоциональные, а есть очень прагматичные. Я бы сказал, что он – прагматичный убийца,

– подытожил Владимир Зеленский.

К слову, в интервью Владимир Зеленский также рассказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны против Украины.