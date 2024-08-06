Американський політик продовжує наполягати, що йому не забракне зусиль завершити війну в Україні за "24 години". Він надалі переконує, що має важелі впливу на Київ та Кремль.
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Трамп пообіцяв "мир" в Україні
Так, під час розмови зі стрімером Едіном Россом на майданчику Kick Трамп вкотре заявив, що у разі своєї перемоги у першу чергу зателефонує українському президенту та російському диктатору. Каже, він доб'ється того, що в Україні настане мир. За словами політика, він зможе домогтися того, аби Путін і Зеленський почали переговори. Бо, запевнив експрезидент, він дуже добре знає їх обох.
До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон не сумнівається, що лише завдяки телефонним дзвінкам Трамп здатний навести порядок і встановити мир. Оскільки, на думку республіканця, експрезидента США поважають та бояться.
Раніше колишній радник Трампа спробував пояснити, у чому може полягати його мирний план:
- зупинка бойових дій на поточних лініях зіткнення та початок переговорів;
- припинення підтримки України з боку США у разі відмови від переговорів із Росією;
- посилення підтримки України та навіть суттєве її збільшення в разі, якщо Росія не погодиться сісти за стіл переговорів;
- відмова України від вступу до НАТО та прискорений вступ до ЄС;
- фіксація де-факто (не де-юре) російської окупації з можливістю повернутися до питання відновлення суверенітету у перспективі;
- безпекові гарантії України від Заходу способом "озброєння до зубів".