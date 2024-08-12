Про це в розмові з 24 Каналом зазначила психологиня та фізіогномістка Наталя Марченко, звернувши увагу, що у Трампа маленький рот. З погляду фізіогноміки, це вказує на те, що він примхливий, вибірковий та може бути мстивим.

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Недооцінювати Трампа як опонента не варто

Фізіогномістка уточнила, що мстивість у таких людей, як Трамп, проявляється тоді, коли у них щось було і це потім хочуть забрати. Беручи до уваги брови кандидата в президенти США, Марченко наголосила, що вони вказують на темпераментність Трампа.

Такі люди дуже хворобливо ставляться до того, коли в них щось забирають. На що він здатний, враховуючи відстань від його носа до губи, з його авантюризмом – ми не знаємо. З ним треба бути обережним, недооцінювати його як опонента не варто, бо він має потужні показники й своїх результатів досягнув не просто так,

– зауважила Марченко.

Нещодавно Трампу подарували Tesla Cybertruck з його фото, де він зображений після замаху з піднятою рукою зі стиснутим кулаком. Коментуючи відео з реакцією Трампа на подарований електромобіль, фізіогномістка зазначила, що від побаченого фото, яке зображене на авто, у Трампа скоріше позитивні емоції, ніж негативні.

"Навіть після замаху Трамп показав, що він сильний і з ним все добре. Це говорить про його зухвалість й впевненість в собі. Чому саме цю світлину було обрано для розміщення на подарованому авто? Бо це символ його сили, незламності, боротьби. Я не побачила в ньому негативних емоцій, коли йому показали цей подарунок. Я побачила, як він тріумфує від своєї сили й вагомості", – озвучила Марченко.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка є кандидаткою в президенти Сполучених Штатів, в опитуваннях випереджає кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа у 3-х штатах: Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія. Показники Гарріс є кращими, порівняно з результатами Байдена в цих штатах.