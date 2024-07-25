По мнению Трампа, на решение Путина повлияли цены на топливо и выход США из Афганистана. Республиканец в очередной раз указал, что при его президентстве этого бы не произошло и заявил о намерении закончить войну.

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Причины нападения России

Дональд Трамп заявил, что Путин не напал бы на Украину по двум причинам. По мнению республиканца, первое это то, что при своем президентстве он поддерживал цены на нефть и газ низкими

Он не имел денег, чтобы осуществить нападение. И когда это парень пришел (Байден пришел к власти, – 24 Канал) – цены пошли вверх и стали вдвое больше. И Путин получил огромные прибыли,

– указал Трамп.

Кандидат в президенты США раскритиковал Байдена за его политику и заявил, что тот должен был делать все наоборот. Второй причиной вторжения Трамп назвал выход из Афганистана. Республиканец убежден, что вошел в Украину, потому что увидел, какими "плохими" были американские солдаты. Трамп признает, что они такими были, поскольку вместо недель война длилась годами.