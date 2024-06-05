Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк висловив 24 Каналу думку, що мовиться про якийсь таємний договорняк з Росією. Крім того, Байден розповів, якою він бачить Україну після війни.

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Заява Байдена

Романюк розповів, що всього 3 дні тому Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО говорив, що гарантії безпеки, які Україна підписує з членами Альянсу, не замінять вступ у НАТО. Байден говорить про те, що ніколи не підтримував участь України в НАТО. Однак тут є купа розбіжностей, бо той-таки Байден раніше говорив, що Україна вже в сім'ї НАТО та має виконати 2 завдання.

Я думаю, що буде ще багато уточнень і доповнень до цієї заяви. Я думаю, що в Нормандії Байден зустрінеться з Зеленським і пояснить більш детально всю концепцію, яку він бачить. Я не думаю, що для Зеленського та його команди це є повна сенсація. Я думаю, що вони щось знали. Перемовини США ведуть не лише з Україною,

- зазначив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Можливий "договорняк" з Путіним

За його словами, США ведуть таємні перемовини і з Росією. Зокрема, очільник ЦРУ Бернс робив це ще до повномасштабної війни. Байден не хоче їхати на саміт миру в Швейцарії, бо знає, що його підсумком буде те, що Росію запросять на наступний саміт миру. Тобто, Захід буде намагатись закінчити війну в Україні шляхом перемовин, шляхом того, що Путін сам у підсумку забере війська.

"Утім він за це хоче щось отримати, щось виторгувати, має бути предмет торгу. На мій погляд, не вступ України в НАТО в обмін на території для Заходу виглядає більш перспективним і прийнятним, ніж вести цю війну до кінця, невідомо до якого кінця. А в Байдена за пів року, 5 листопада, президентські вибори", – зауважив Романюк.

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