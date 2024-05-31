На його думку, саміт НАТО, який відбудеться вже у липні цього року у Вашингтоні, має забезпечити прокладання "мосту" до членства України в Альянсі. Про це Ентоні Блінкен заявив на пресконференції у Празі на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у п'ятницю, 31 травня, передає 24 Канал.

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На саміті НАТО прокладуть "міст" для вступу України

Держсекретар США зауважив, що під час саміту НАТО буде зроблено усе можливе, аби прокласти "міст" до членства України в Північноатлантичному альянсі, якого так прагне наша держава.

Відповідаючи на питання, які реальні кроки саміт може запропонувати Україні, аби зменшити її розчарування через відсутність планів у НАТО надати запрошення в Альянс, він повторив свої слова.

Як союзники погодились у Вільнюсі минулого саміту, Україна стане членом НАТО. Наша мета зараз – прокласти міст, аби наблизити Україну, а згодом і (залучити – ред.) у НАТО,

– сказав він.

Що ще обговорять на саміті Альянсу

За його словами, на саміті також буде ухвалений "сильний пакет підтримки України", який зміцнить співпрацю НАТО і допомогу нашій державі, а також просуватиме інтеграцію України в Альянс.

"Буде зроблено відчутні кроки, які посилять роль НАТО у допомозі Україні побудувати сили, щоб у майбутньому вона могла стримувати та оборонятись від агресії", – наголосив держсекретар США.

Особливу увагу Блінкен приділив двостороннім безпековим угодам, які наразі наша держава активно укладає із союзниками. Він вважає, що Київ буде вдосталь забезпечений ресурсами, аби продовжити оборону.

Це процес, і ми просуваємось дуже методично, у спосіб, що приносить практичні переваги для України, включно із просуванням до її членства у НАТО дуже зрозумілими та практичними шляхами,

– додав американський посадовець.

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