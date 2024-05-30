Єдина проблема – пізніше, ніж потрібно. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що Україна якнайшвидше вестиме переговори та незалежно від позицій окремих країн.

Дивіться також Подоляк різко відреагував на погрози Путіна до НАТО

НАТО потрібний час

За словами Подоляка, останні 15 років НАТО виконував функції політичного клубу, де обговорювалися різні стратегії. Європа вважала, що США можуть вирішувати експедиційні завдання на інших континентах, тому не треба фінансувати ні спільні армії, ні військове виробництво.

Проте все переформатовується, і НАТО дедалі більше стає схожим на військовий блок. Хоча під час війни Альянс не готовий до ухвалення жорстких рішень, які натепер дуже потрібні. Потрібно зафіксувати:

що російсько-українська війна це про захист європейського простору;

що російсько-українська війна потребує набагато швидших управлінських рішень;

що російсько-українська війна вимагає зовсім інших інвестицій у військове виробництво;

що російсько-українська війна не проти України та проти Росії;

Це війна України проти альянсу, куди входять країни, які є ворогами НАТО: Росія, Іран, КНДР, ХАМАС та інші проксі-групи. Це треба усвідомити. І тоді зовсім інакше дивитись на роль України та забезпечення України. Це вже має бути невіддільною частиною НАТО. Чи готове НАТО до цього? Ні, в управлінському сенсі не готове,

– наголосив радник голови ОПУ.

Нашій державі потрібно продовжувати наполегливо вести переговори з Північноатлантичним Альянсом, пояснюючи взаємність потреби у присутності України в НАТО та НАТО в Україні. Блоку необхідно дати час, аби вони змінили свою внутрішню філософію та парадигму.

Ще рік тому складно було навіть уявити про можливість ударів по території Росії, використовувати іноземний контингент та заморожені російські активи в повному обсязі на закупівлю зброї, побудови пасивного захисту, протидії російській пропаганді та обмеження присутності країни-агресорки в європейському культурному середовищі. З огляду на це, підхід до вступу України в НАТО може також змінитися.

Не можемо вимагати від НАТО, щоб воно було ідеально структурованим, якщо 15 років вони займалися трошки іншою роботою. Але вони будуть точно після цієї війни виглядати по-іншому, як і Україна виглядатиме по-іншому,

– сказав Подоляк.

Інтеграція України в НАТО уже розпочалася

Подоляк зазначив, що гарантії безпеки, які Україна підписує з іншими країнами – це прообраз нового альянсу, який буде інкорпорований згодом в НАТО.

З юридичного та фінансового погляду гарантії безпеки – це чітко розписана на календарний певний термін – рік, два, три – кількість зброї з урахуванням військових спроможностей тієї чи іншої країни та інвестиції в ці види зброї.

Відбувається управлінська координація між нашим Генштабом Збройних Сил і об'єднаними штабами країн НАТО, які перебувають в Європі. Не забуваймо також про обмін розвідувальними даними та консультативні переговори.

Інтеграція (України в НАТО – 24 Канал) йде. Фактично вона потужніша, ніж все, що могли уявити півтора року тому,

– зазначив Михайло Подоляк.

Що з рухом України в ЄС

Подоляк пояснив, що відстань України, як в Євросоюз, так і в НАТО, окреслена параметрами війни. Загальний економічний простір, на думку європейських еліт, це простіше, ніж загальний безпековий контур, про який можна говорити в рамках Альянсу.

Є класична Європа – Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та інші. Є зовсім інший підхід європейських глобальних еліт до розуміння співпраці з Україною – приміром, Угорщина. Проте є бюрократія – у Євросоюзі всі рішення ухвалюються консенсусно.

Класичні держави хочуть пришвидшити переговорний процес щодо вступу України в ЄС, щоб рішення було незворотним. З огляду на позицію тієї ж Угорщини, яка грає у свої ігри. Будапешт хоче отримати певні дивіденди, і байдуже які – інформаційні, політичні, дипломатичні чи фінансові.

Говорю саме про ці пів року, що з 1 липня Угорщина буде верховодити у Європейському Союзі. Важливо, щоб вони не були замороженими для переговорного процесу. Я думаю, що Україна вестиме переговори незалежно від позицій окремих країн і якнайшвидше. Україна і Молдова,

– сказав радник ОПУ.

Усе буде, але згодом

На думку Михайла Подоляка, всі рішення – щодо членства в будь-якому альянсі чи єдиному економічному просторі, щодо можливості завдання ударів західною зброєю по території Росії, щодо примусу країни-терористки до репараційних чи використання заморожених активів, щодо рішень про передачу того чи іншого озброєння – обов'язково будуть ухвалені на користь України.

Єдина проблема, що всі ці рішення будуть ухвалені трошки пізніше, ніж треба їх ухвалити. Оце незмінний чинник, який впливає на перебіг подій і по лінії фронту, і на нахабну поведінку Росії на зовнішньополітичних ринках. Саме це. Не ситуативно прийняти це рішення, коли необхідно,

– зазначив Подоляк.

"Воно в цей момент буде найбільш цінним, тому що відповість на всі виклики, які існують тут і зараз. Воно буде в будь-якому випадку прийнято, але пізніше. І через це "пізніше" цінність рішення завжди менша, ніж могла бути. І тому ескалація, нахабність, кількість жертв і так далі. Оце треба пояснювати нашим партнерам", – додав він.

На якому етапі Україна на шляху до НАТО