Единственная проблема – позже, чем нужно. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что Украина как можно быстрее будет вести переговоры и независимо от позиций отдельных стран.

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НАТО нужно время

По словам Подоляка, последние 15 лет НАТО выполнял функции политического клуба, где обсуждались различные стратегии. Европа считала, что США могут решать экспедиционные задачи на других континентах, поэтому не надо финансировать ни совместные армии, ни военное производство.

Однако все переформатируется, и НАТО все больше становится похожим на военный блок. Хотя во время войны Альянс не готов к принятию жестких решений, которые сейчас очень нужны. Нужно зафиксировать:

что российско-украинская война это о защите европейского пространства;

что российско-украинская война требует гораздо более быстрых управленческих решений;

что российско-украинская война требует совсем других инвестиций в военное производство;

что российско-украинская война не против Украины и против России;

Это война Украины против альянса, куда входят страны, которые являются врагами НАТО: Россия, Иран, КНДР, ХАМАС и другие прокси-группы. Это надо осознать. И тогда совсем иначе смотреть на роль Украины и обеспечение Украины. Это уже должно быть неотъемлемой частью НАТО. Готово ли НАТО к этому? Нет, в управленческом смысле не готово,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Нашему государству нужно продолжать настойчиво вести переговоры с Североатлантическим Альянсом, объясняя взаимность потребности в присутствии Украины в НАТО и НАТО в Украине. Блоку необходимо дать время, чтобы они изменили свою внутреннюю философию и парадигму.

Еще год назад сложно было даже представить о возможности ударов по территории России, использовать иностранный контингент и замороженные российские активы в полном объеме на закупку оружия, построения пассивной защиты, противодействия российской пропаганде и ограничения присутствия страны-агрессора в европейской культурной среде. Учитывая это, подход к вступлению Украины в НАТО может также измениться.

Не можем требовать от НАТО, чтобы оно было идеально структурированным, если 15 лет они занимались немножко другой работой. Но они будут точно после этой войны выглядеть по-другому, как и Украина будет выглядеть по-другому,

– сказал Подоляк.

Интеграция Украины в НАТО уже началась

Подоляк отметил, что гарантии безопасности, которые Украина подписывает с другими странами – это прообраз нового альянса, который будет инкорпорирован впоследствии в НАТО.

С юридической и финансовой точки зрения гарантии безопасности – это четко расписана на календарный определенный срок – год, два, три – количество оружия с учетом военных возможностей той или иной страны и инвестиции в эти виды оружия.

Происходит управленческая координация между нашим Генштабом Вооруженных Сил и объединенными штабами стран НАТО, которые находятся в Европе. Не забывайте также об обмене разведывательными данными и консультативных переговорах.

Интеграция (Украины в НАТО – 24 Канал) идет. Фактически она мощнее, чем все, что могли представить полтора года назад,

– отметил Михаил Подоляк.

Что с движением Украины в ЕС

Подоляк объяснил, что расстояние Украины, как в Евросоюз, так и в НАТО, очерчено параметрами войны. Общее экономическое пространство, по мнению европейских элит, это проще, чем общий контур безопасности, о котором можно говорить в рамках Альянса.

Есть классическая Европа – Германия, Франция, Италия, Испания и другие. Есть совсем другой подход европейских глобальных элит к пониманию сотрудничества с Украиной – например, Венгрия. Однако есть бюрократия – в Евросоюзе все решения принимаются консенсусно.

Классические государства хотят ускорить переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС, чтобы решение было необратимым. Учитывая позицию той же Венгрии, которая играет в свои игры. Будапешт хочет получить определенные дивиденды, и неважно какие – информационные, политические, дипломатические или финансовые.

Говорю именно об этих полгода, что с 1 июля Венгрия будет верховодить в Европейском Союзе. Важно, чтобы они не были замороженными для переговорного процесса. Я думаю, что Украина будет вести переговоры независимо от позиций отдельных стран и как можно быстрее. Украина и Молдова,

– сказал советник ОПУ.

Все будет, но позже

По мнению Михаила Подоляка, все решения – о членстве в любом альянсе или едином экономическом пространстве, о возможности нанесения ударов западным оружием по территории России, по принуждению страны-террористки к репарационным или использованию замороженных активов, относительно решений о передаче того или иного вооружения – обязательно будут приняты в пользу Украины.

Единственная проблема, что все эти решения будут приняты немножко позже, чем надо их принять. Это неизменный фактор, который влияет на ход событий и по линии фронта, и на наглое поведение России на внешнеполитических рынках. Именно это. Не ситуативно принять это решение, когда необходимо,

– отметил Подоляк.

"Оно в этот момент будет наиболее ценным, потому что ответит на все вызовы, которые существуют здесь и сейчас. Оно будет в любом случае принято, но позже. И из-за этого "позже" ценность решения всегда меньше, чем могла быть. И поэтому эскалация, наглость, количество жертв и так далее. Это надо объяснять нашим партнерам", – добавил он.

На каком этапе Украина на пути в НАТО