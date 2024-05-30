Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что Путин любит демонстрировать "дорогу" с одним направлением движения к эскалации. Он хочет, чтобы страны Запада снова поверили в сказку о "России-монстре", который всех может победить.

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Путин хочет, чтобы все снова поверили в миф

Как отметил Подоляк, Путину нужно, чтобы Россию снова начали бояться, как это было раньше. Поэтому он постоянно рассказывает о ядерном оружии. Диктатор на протяжении лет нарушал все международные правила. Но он хочет, чтобы к России эти правила применялись.

Россия продолжает настаивать на том, что она должна устанавливать правила поведения в Европе. Какие это правила? Это – полное отсутствие международного права для России, но присутствие международного права с российскими правками для всех остальных,

– подчеркнул Подоляк.

Диктатор хочет, чтобы не было никаких наказаний для России за ее преступления против Украины и других государств. Он понимает, что находится в ситуации "пан или пропал". Или дожмет свою линию, или проиграет.

В своей риторике о ядерном оружии Путин забывает кое о чем. Запад имеет более мощные инструменты влияния, чем Россия.

Путин говорит, что в Европе есть места компактного проживания людей (намекая на ядерный удар – 24 Канал)? Пусть не забывает, что места компактного проживания – европейская часть России. Если говоришь об этом, то посмотри на Москву и Питер,

– подчеркнул Подоляк.

Не стоит обращать внимания на слова Путина. Он всегда будет "понтоваться" и идти к эскалации. С ним нельзя договариваться. Его нужно победить.

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