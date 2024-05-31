По его мнению, саммит НАТО, который состоится уже в июле этого года в Вашингтоне, должен обеспечить прокладку "моста" к членству Украины в Альянсе. Об этом Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Праге на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в пятницу, 31 мая, передает 24 Канал.

Смотрите также В ОП назвали единственную проблему вступления Украины в НАТО и ЕС

На саммите НАТО проложат "мост" для вступления Украины

Госсекретарь США отметил, что во время саммита НАТО будет сделано все возможное, чтобы проложить "мост" к членству Украины в Североатлантическом альянсе, к которому так стремится наше государство.

Отвечая на вопрос, какие реальные шаги саммит может предложить Украине, чтобы уменьшить ее разочарование из-за отсутствия планов в НАТО предоставить приглашение в Альянс, он повторил свои слова.

Как союзники согласились в Вильнюсе прошлого саммита, Украина станет членом НАТО. Наша цель сейчас – проложить мост, чтобы приблизить Украину, а впоследствии и (привлечь – ред.) в НАТО,

– сказал он.

Что еще обсудят на саммите Альянса

По его словам, на саммите также будет принят "сильный пакет поддержки Украины", который укрепит сотрудничество НАТО и помощь нашему государству, а также будет продвигать интеграцию Украины в Альянс.

"Будут сделаны ощутимые шаги, которые усилят роль НАТО в помощи Украине построить силы, чтобы в будущем она могла сдерживать и обороняться от агрессии", – подчеркнул госсекретарь США.

Особое внимание Блинкен уделил двусторонним соглашениям по безопасности, которые сейчас наше государство активно заключает с союзниками. Он считает, что Киев будет достаточно обеспечен ресурсами, чтобы продолжить оборону.

Это процесс, и мы продвигаемся очень методично, способом, что приносит практические преимущества для Украины, включая продвижение к ее членству в НАТО очень понятными и практическими путями,

– добавил американский чиновник.

Вступление Украины в НАТО: последние новости