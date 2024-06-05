Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк высказал 24 Каналу мнение, что говорится о каком-то тайном договорняке с Россией. Кроме того, Байден рассказал, какой он видит Украину после войны.

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Заявление Байдена

Романюк рассказал, что всего 3 дня назад Блинкен на встрече министров иностранных дел стран НАТО говорил, что гарантии безопасности, которые Украина подписывает с членами Альянса, не заменят вступление в НАТО. Байден говорит о том, что никогда не поддерживал участие Украины в НАТО. Однако здесь есть куча разногласий, потому что тот же Байден ранее говорил, что Украина уже в семье НАТО и должна выполнить 2 задачи.

Я думаю, что будет еще много уточнений и дополнений к этому заявлению. Я думаю, что в Нормандии Байден встретится с Зеленским и объяснит более подробно всю концепцию, которую он видит. Я не думаю, что для Зеленского и его команды это полная сенсация. Я думаю, что они что-то знали. Переговоры США ведут не только с Украиной,

- отметил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Возможный "договорняк" с Путиным

По его словам, США ведут тайные переговоры и с Россией. В частности, глава ЦРУ Бернс делал это еще до полномасштабной войны. Байден не хочет ехать на саммит мира в Швейцарии, потому что знает, что его итогом будет то, что Россию пригласят на следующий саммит мира. То есть, Запад будет пытаться закончить войну в Украине путем переговоров, путем того, что Путин сам в итоге заберет войска.

"Впрочем он за это хочет что-то получить, что-то выторговать, должен быть предмет торга. На мой взгляд, не вступление Украины в НАТО в обмен на территории для Запада выглядит более перспективным и приемлемым, чем вести эту войну до конца, неизвестно до какого конца. А у Байдена за полгода, 5 ноября, президентские выборы", – заметил Романюк.

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