Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что кроме этого пакета, 32 страны завершают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины, из которых 13 уже заключены. Известно, что этот пакет помощи будет включать работу над определением новых ресурсов для Украины.

Смотрите также "У нас есть только 2 – 3 года": топ-генерал Норвегии призвал НАТО готовиться к войне с Россией

Что будет предложено в соглашении о помощи в сфере безопасности с НАТО

Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, которым мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации,

– подчеркнула посол США при НАТО.

По ее словам, частично это будет означать определение определенной двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО. Этот пакет помощи будет включать работу над определением новых ресурсов для Украины и отправки сигнала Москве, что НАТО остается стойким в своей поддержке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев в апреле подтвердил, что "Украина станет членом НАТО". Он подчеркнул, что текущая работа ставит Украину на необратимый путь к членству, чтобы при наступлении подходящего момента это произошло немедленно.

Кроме того, некоторые оборонные компании из стран НАТО проявили заинтересованность в совместном производстве военных средств, в частности беспилотных систем.

В мае США объявили о предоставлении Украине пакета внешней военной помощи на сумму 2 миллиарда долларов, который направлен на развитие оборонно-промышленной базы Украины. Эти средства в основном поступают от европейских, канадских и американских компаний, которые рассматривают возможности совместного производства.

Украина на пути в НАТО: последние новости