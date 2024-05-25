Об этом рассказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, отметив, что Украина станет членом НАТО.

Смотрите также Есть 2 варианта, – офицер ВСУ сказал, как НАТО может помочь Украине прикрыть небо

Миллер анонсировал важное объявление для Украины относительно пути в НАТО

Миллер отметил, что для украинского правительства определят требования, нужны для вступления в Альянс. Украине нужно четко понимать, при каких условиях она вступит в НАТО.

Нужно четко понимать, как выглядит путь для украинцев. Для украинского правительства должно быть понятно, чего нужно достичь. И мы продолжим над этим работать. Конечно, мы будем иметь объявления по этому, когда дойдем до самого Вашингтонского саммита,

– сказал Миллер.

Он отметил, что до саммита остаются еще несколько недель и отказался прогнозировать, что главы государств-членов объявят на этой встрече. Представитель Госдепа также напомнил, что НАТО принимает решение путем совместного одобрения, поэтому все 32 страны должны сыграть определенную роль.

От имени Соединенных Штатов я скажу, что мы очень четко заявили, что будущее Украины – в НАТО, другие страны-члены НАТО также очень четко дали понять, что будущее Украины – в НАТО. И то, что госсекретарь хотел сказать украинцам, когда он был в Киеве - мы действительно видим мост отсюда туда. Мы считаем, что этот мост должен быть хорошо освещен,

– заявил Мэтью Миллер.

Стоит отметить, что саммит НАТО должен состояться в июле 2024 года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы увидеть практических решений от этой встречи. В частности президент Украины сказал, что очень хотел бы, чтобы наше государство получило приглашение в НАТО, ведь это была бы "очень серьезная карта в руках Украины до конца войны".