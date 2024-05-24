Такое мнение 24 Каналу высказал офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что можно разместить ПВО на территории Украины или защищать украинское небо с территорий соседних стран НАТО. Первый вариант является лучшим для нашей страны, но пока подобные инициативы в НАТО не поддерживаются.

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По мнению Березовца, планы и намерения по размещению системы ПВО стран НАТО в отдельных украинских регионах, в частности Одесская область и определенные области на Западе Украины, существовали и проговаривались. Есть 2 варианта реализации:

Первый – на территории Украины могут разместить батареи противовоздушной обороны, например, правительства Франции, то есть иностранный легион. Также это могут быть военные представители, для примера, государств Балтии.

– на территории Украины могут разместить батареи противовоздушной обороны, например, правительства Франции, то есть иностранный легион. Также это могут быть военные представители, для примера, государств Балтии. Второй – союзники будут сбивать российские ракеты из собственных территорий, учитывая радиус действия системы ПВО, например, Patriot, NASAMS или SAMP/T. Однако такой вариант достаточно ограничен, ведь системы ПВО нужно будет размещать на приграничных территориях с Украиной.

Первый вариант по размещению батарей ПВО на территории Украины выглядит логичнее, учитывая их действие,

– подчеркнул офицер ВСУ.

По словам Березовца, союзники Украины могут рассматривать первый вариант. Также он отметил, что инициатива правительства Германии о предоставлении нашей стране новых систем Patriot не удалась.

Если не соглашаются их передать, то есть вариант их размещения здесь (в Украине – 24 Канал) с их военными. Таким образом они будут прикрывать не только наши регионы, но и самих себя,

– отметил офицер ВСУ.

Системы ПВО для Украины: коротко