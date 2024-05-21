Об этом утром 21 мая сообщило немецкий МИД. По прибытии Бербок сообщила о сложной ситуации в стране и заверила Украину в солидарности.

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"Украина защищает свою свободу с большой решимостью и таким образом борется за свободу всех нас", – заявила Бербок по прибытии в Киев.

Бербок прибыла с визитом в Киев / Фото spiegel

Заметьте. Анналена Бербок посещает Украину в пятый раз с начала полномасштабной войны России против Украины.

Руководительница немецкого МИД отметила, что ее визит непосредственно связан с обострением ситуации в Украине.

Российский ракетный террор, постоянные воздушные тревоги, постоянные отключения электроэнергии: ситуация в Украине снова резко обострилась из-за массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре и жестокого российского наступления в районе Харькова,

– сказала Бербок.

В то же время министр отметила, что "будни людей тяжелые, но они не дают им разочароваться": идет ремонт разбомбленных электростанций, дети изучают математику и биологию в бункерах за 6 метров под землей, молодой шеф-повар открывает ресторан в Харькове, люди помогают друг другу выжить. Они, по словам Бербок, символизируют впечатляющую стойкость и мужество украинцев.

Усиление ПВО

Бербок также отметила, что чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, срочно нужно усилить противовоздушную оборону.

Вот почему вместе с министром обороны Писториусом я запустила глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны. Сейчас собрано почти миллиард евро для дополнительной поддержки украинских сил ПВО, и мы интенсивно работаем над тем, чтобы их было еще больше,

- сказала министр.

По ее словам, сейчас нужно объединить усилия, чтобы Украина выжила, чтобы украинцы могли продолжать жить самостоятельной жизнью в будущем.

"И чтобы путинские войска скоро не оказались у наших же границ", – подчеркнула глава МИД ФРГ.

Вступление Украины в ЕС

Бербок добавила, что судьба европейцев еще никогда не была так тесно связана с судьбой Украины. Она заявила, что вступление Украины в ЕС является необходимым геополитическим следствием войны. Ведь, Россия нарушила международное право.

По ее словам, поддержка Украины основывается на глубокой вере в то, что Украина победит в этой войне. По словам главы МИД Германии, это будет четко продемонстрировано в июне, когда мир пригласят на конференцию по восстановлению Украины в Берлине.