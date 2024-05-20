Известно, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против предоставления Украине Taurus, поскольку опасается эскалации и расширения конфликта. В частности, он не хочет становиться стороной этого конфликта в войне России с Украиной. В Великобритании же имеют противоположное мнение.

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Великобритания призывает Германию предоставить Украине Taurus

Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шаппс в интервью Sky News рассказал, что его страна первой позволила Украине использовать предоставленное оружие для ударов по Крыму. По его словам, уже позже другие страны последовали примеру Британии.

По его мнению, подобное решение является правильным, ведь Крым это украинская территория, которая была незаконно оккупирована россиянами в 2014 году. Поэтому он призвал партнеров сделать то же, в том числе и саму Германию, которая могла бы предоставить дальнобойные ракеты Taurus.

То, что я хотел бы видеть, это все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь,

– подчеркнул министр обороны Великобритании.

Британский чиновник также отметил, что задержка в оказании помощи Украине подарила России возможность осуществить новое наступление, которое сейчас продолжается на Харьковском направлении. Шаппс уверен, что наше государство выстоит эту атаку, однако впереди нас ожидает "несколько тяжелых недель".

Категоричная позиция Олафа Шольца вызывает недовольство