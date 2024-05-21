Про це зранку 21 травня повідомило німецьке МЗС. Після прибуття Бербок повідомила про складну ситуацію в країні та запевнила Україну в солідарності.

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"Україна захищає свою свободу з великою рішучістю і таким чином бореться за свободу всіх нас", – заявила Бербок після прибуття до Києва.

Бербок прибула з візитом до Києва / Фото spiegel

Зауважте. Анналена Бербок відвідує Україну вп’яте з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Очільниця німецького МЗС зауважила, що її візит безпосередньо пов'язаний із загостренням ситуації в Україні.

Російський ракетний терор, постійні повітряні тривоги, постійні відключення електроенергії: ситуація в Україні знову різко загострилася через масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі та жорстокий російський наступ у районі Харкова,

– сказала Бербок.

Водночас міністерка відзначила, що "будні людей важкі, але вони не дають їм розчаруватися": іде ремонт розбомблених електростанцій, діти вивчають математику та біологію в бункерах за 6 метрів під землею, молодий шеф-кухар відкриває ресторан у Харкові, люди допомагають один одному вижити. Вони, за словами Бербок, символізують вражаючу стійкість і мужність українців.

Посилення ППО

Бербок також зазначила, що щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, терміново потрібно посилити протиповітряну оборону.

Ось чому разом із міністром оборони Пісторіусом я запустила глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони. Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше,

— сказала міністерка.

За її словами, зараз потрібно об’єднати зусилля, щоб Україна вижила, щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому.

"І щоб путінські війська скоро не опинилися біля наших же кордонів", – наголосила глава МЗС ФРН.

Вступ України до ЄС

Бербок додала, що доля європейців ще ніколи не була так тісно пов'язана з долею України. Вона заявила, що вступ України до ЄС є необхідним геополітичним наслідком війни. Адже, Росія порушила міжнародне право.

За її словами, підтримка України ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні. За словами глави МЗС Німеччини, це буде чітко продемонстровано в червні, коли світ запросять на конференцію з відновлення України в Берліні.