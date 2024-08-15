Як росіяни крадуть американське кіно

Сьогодні США відіграють величезну роль у підтримці України в її боротьбі за свободу і незалежність. Америка бере участь у постачанні фронту озброєнням, співфінансує бюджет і здійснює загальну інформаційну підтримку. А які ж при цьому взаємини США і Росії?

Читайте також Новий рік росіяни у Курську зустрічатимуть за українським часом

Уряд Росії заніс США до якогось списку недружніх країн. Щодня жителям Росії розповідають по телевізору, що всі їхні біди через Америку. В ув'язненні в Росії перебуває кілька американських громадян: Еван Гершкович, Пол Вілан, Марк Фогел і ще 6 осіб. Загалом у Росії зараз очікують суду або отримали вирок 9 громадян Америки.

Так званий президент Росії Владімір Путін показує на презентаціях нової зброї, як вони знищують Флориду. З останніх новин – кораблі збройних сил Росії проводять навчання в районі Куби.

А знаєте, хто розважає росіян у цей час? Хто для них співає, танцює, грає ролі? Найвідоміші американські актори – Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі та багато інших. Ні, ні. Звичайно, в Росію вони не їдуть. Але всі останні голлівудські прем'єри показують в більшості російських кінотеатрів.

Дивна ситуація, чи не так? Але не поспішайте звинувачувати в усьому голлівудські студії. Вони вчинили благородно і в перші дні після вторгнення російських військ в Україну на початку березня 2022 року покинули російський ринок. Вони добровільно пішли на збитки – відмова від контрактів, закриття офісів, звільнення співробітників.

То що ж сталося? Чому американське кіно досі на екранах російських кінотеатрів? А сталося те, що вже з травня 2022 року російські кінотеатри почали купувати зламані цифрові копії фільмів і показувати їх у своїх кінотеатрах без відрахування роялті правовласникам.

Студії не отримують свої роялті, не отримують свої гонорари від російського кінопрокату актори, режисери, команда, яка знімала фільми. Усі вони заплатять трохи менше податків, а отже постраждає і вся американська економіка.

Назвіть будь-який фільм, що вийшов на екрани за останні два роки, і виявиться, що його вкрали і показували в Росії. "Місія Нездійсненна", "Барбі", "Top Gun", "Mario Brothers" тощо.

І знаєте – у російських кінотеатрах показували навіть те, що не показували в американських. Російські кінотеатри вирішили, що раз вони злодії, значить, можна красти скрізь. І вони показували і "The Killer" із Майклом Фасбендером (фільм вкрадений в онлайн-кінотеатру Netflix), і "RoadHouse" із Джеком Джелінфолом (фільм вкрадений в онлайн-кінотеатру Amazon Prime).

Обікрали навіть усіма улюблену Тейлор Свіфт. Фільм про її феноменальний тур був показаний у багатьох російських кінотеатрах.

Сотні й тисячі американців беруть участь в організації, зйомці та пост-продакшені фільмів, а після цього російські власники кінотеатрів беруть копію фільму і показують її без відрахування грошей американським компаніям-правовласникам.

Американські компанії допомагають красти американське кіно

Як не дивно, це американські громадяни та американські компанії.

Перший пособник піратів – Марк Цукерберг і його компанія Meta. Компанії Meta Цукерберга належать соцмережі Facebook, Instagram та багато інших. 90% російських кінотеатрів, які крадуть американське кіно, мають профіль в інстаграмі, при цьому вони не соромляться пропонувати купити квитки на вкрадені фільми.

Так, американська компанія Instagram рекламує квитки на фільми, вкрадені в інших американських компаній. Цікаво так?

Зауважте 5 висновків з інтерв'ю Трампа Маску

Ви скажете – ну в інстаграмі є мільярди профілів, вони просто не помітили. Можливо. Але, на жаль, не допомагає і звернення до служби підтримки – у відповідь або мовчання, або відповіді від роботів.

Так тримати, Instagram! І це при тому, що компанія Meta внесена до списку екстремістських на території Росії.

Але почекайте. Друга американська компанія, яка продає квитки на вкрадені американські фільми, це – Google?

50% кінотеатрів, що показують піратські фільми, мають додатки для телефонів Android, в яких можна купити квитки на вкрадені фільми. Тобто телефони з американською операційною системою, створеною американською компанією, продають квитки на вкрадені американські фільми.

Google, прекрасна бізнес-стратегія!

До речі, іноді вкрадені фільми виходять у Росії із затримкою, і в цей же час в Америці вони доступні за оплату в YouTube. Тобто уявіть, YouTube, який належить Google, продає фільми (у власність або в оренду) і водночас у цьому самому телефоні через інший додаток продаються квитки на вкрадені фільми в кіно.

Відповіді від служби підтримки Google – автоматичні "Розберемося" і все.



Відповідь служби підтримки Google / Скриншот автора

До речі, ще кілька фактів про взаємини Google і Росії.

З початку активної стадії війни з Україною, Росія практично змусила збанкрутувати російський офіс Google. Компанія не має можливості обслуговувати своє обладнання в Росії. А державні компанії готують кілька сурогатних додатків, щоб відключити YouTube повністю.

Загалом у Google є багато проблем із Росією. Це величезна корпорація. Стільки різних бізнесів – карти, таксі... Припустимо, вони теж не помітили, що продають квитки на вкрадене кіно.

Але зачекайте, ще одна американська компанія, яка допомагає піратам – це Apple? 50% російських кінотеатрів-піратів мають додатки для телефонів Apple і продають там квитки на вкрадене кіно. При цьому такі фільми, як "Наполеон", "Арґайл" зняла компанія Apple, а російські кінотеатри їх піратили. Тобто квитки на фільми, вкрадені в компанії Apple, можна було купити за допомогою телефонів Apple.

Імена російських піратів

А хто ж самі пірати, які здійснюють такий масштабний економічний злочин проти американських компаній? Хто вони? Ви думаєте, це якісь люди, які ходять у худі та темних окулярах і рідко виходять на вулицю?

Ні, кожен з вас може подивитися на цих піратів. Вони продають квитки на вкрадені фільми відкрито на сайтах своїх кінотеатрів. За назвою кінотеатру можна легко знайти організацію, яка управляє кінотеатром, а головний пірат буде значитися в засновниках і директорах цього кінотеатру. Не складно знайти в інтернеті його фотографію і дату народження – дані, достатні, щоб однозначно ідентифікувати людину і почати її розшук.

Ба більше, багато піратів дають інтерв'ю, створюють про себе сторінки у Вікіпедії. І навіть беруть участь у виставках і семінарах, присвячених показу піратських фільмів. У Росії є товариство власників кінотеатрів, і вони з'їжджаються на резорти й обговорюють, як красти кіно в американців.



Сторінка у Вікіпедії Едуарда Пічугіна – власника кінотеатру "Велетень" / Cкриншот автора

І тут ви, напевно, запитаєте автора статті – навіщо ви нам все це розповідаєте? Усе це відбувається в Росії. Вони відмовилися від дотримання норм міжнародного права і до закінчення війни навряд чи щось зміниться.

Але прошу вашого терпіння і дозвольте мені розповісти про піратів і як можна притягнути їх до відповідальності. Тут не все так безнадійно.

Ось, наприклад, власник кіномережі "Сінема Стар" (cinemastar.ru) – Самвел Карапетян. Він краде американське кіно. У нього є все – ТЦ, готелі, кіномережа, навіть свій банк ("ФОРА-банк").

До речі, його банк не під санкціями на відміну від багатьох інших російських, хоча через "ФОРА-банк" ідуть усі гроші від продажу квитків на вкрадені фільми.



Крадій американського кіно Самвел Карапетян / Фото з росджерел

Карапетян часто подорожує до Вірменії. У США та України хороші відносини з Вірменією, Вірменія поважає міжнародне право, права правовласників. Можна затримати його у Вірменії й екстрадувати до США.

Посидить 10 років. Заплатить штраф. А його ТРЦ і готелі покриють втрати правовласників. Добре, ви скажете, що він вірменин, а Вірменія спробує його не видавати.

Але в нього є доросла донька – Татевік Карапетян. Вона безпосередня керівниця кіномережі. Тобто теж злодійка. Відкриємо її інстаграм – вона постійно за кордоном. Лондон, Париж, Дубаї. Класно витрачає вкрадені у США гроші, чи не так? Вже з Англією можна домовитися про екстрадицію?



Татевік Карапетян керує кіномережею / Cкриншот автора

До речі, ситуація, коли власник кінотеатру "замазав" своїх дітей у свій кримінальний бізнес, не поодинока.

Власник великої кіномережі "Міраж" (mirage.ru) – Віктор Рудман. Його син очолює будівельну компанію, яка будує, ремонтує та обслуговує ці кінотеатри.

Власник іншої великої мережі – "Кіномонітор" (kinomonitor.ru) – Нікалай Расторгуєв. Він забруднив у своєму злочині одразу двох своїх дітей – і доньку, і сина.

Ви хочете дізнатися, де можна руками помацати вкрадені в американських студій мільйони? Ось вам конкретна адреса – 7 The Chase Onslow Drive, Ascot, UK 7 The Chase Onslow Drive, Ascot, UK. Це респектабельне передмістя Лондона. Це адреса будинку одного пірата на ім'я Арсен Казарян. У нього є кінотеатр FreeTownCinema у Росії, який спеціалізується тільки на піратському кіно.

Читайте також У Росії додумалися, як дешево поповнити армію

Будинок записаний на його дружину – Анжелу Казарян. Ціна цього будинку – понад 1 мільйон фунтів. Це не покриє всього, що він вкрав, але крім будинку у Великій Британії, на них записано кілька бізнесів. Крім того, Казарян купив квартири своїм синам і оплачує навчання своїх дочок. Усе це може піти в залік.

На смак вкрадені гроші як млинці. Переносимось до Швейцарії. Тут з'явилася мережа млинцевих – Pancake Mafia. Кумедна назва, якщо знати, що бізнес спонсорується на гроші від крадіжки фільмів. Зараз розповім, як це влаштовано.

У Росії працює кіномережа "Чарлі" (kinocharly.ru), що показує піратські фільми. Одна зі співвласників мережі – Єлєна Медяникова. А у Швейцарії живе її дочка Анна Медяникова, вона недавно закінчила вчитися і відкрила мережу млинцевих – на гроші, вкрадені в американських студій.



Заклад, який відкрили на крадені гроші / Фото автора

До речі, цікаво, що відбувається з психікою цих дітей? Це ж не діти російських олігархів, які живуть за кордоном на гроші, вкрадені в росіян. Ці "дітки" здобули західну освіту в Європі або Великій Британії, повертатися в Росію не хочуть і вважають себе представниками "західної цивілізації". Але при цьому вони живуть на крадені гроші тут же, у західних компаній. Тобто щодня йдучи вулицею в Лондоні або Цюріху дивляться в очі тим, кого вони обікрали.

Хочете цікаву історію? У кіномережі-пірата "Чарлі" (kinocharly.ru), тієї, яка перетворюється на млинці у Швейцарії, є ще один власник – Андранік Казарян. А син цього власника – Ашот Казарян – живе в Лондоні і він – кінорежисер. У нього навіть є сторінка на "IMDb". Це такий сайт, присвячений усім працівникам кіно і кінофільмам. Найбільша кінобаза. Щоправда, він нещодавно видалив із цієї бази своє фото. Можливо, чогось соромиться?



Профіль Ашота Казаряна на IMDb / Скриншот автора

Як Вам така історія? Тато краде у Голлівуду, пересилає гроші синочку, а синочок будує кінокар'єру на Заході.

Навіщо ти розповідаєш нам про цих піратів? Вони крадуть у Росії, живуть у Європі. Можливо, американська влада просто не дивиться так далеко, та й екстрадиція з Європи справа не проста. Так, звичайно, подорож через Атлантику забирає купу часу, джетлаг знову ж таки. Але є пірати і ближче до США.

Знайомтеся – Віталій Бєляков. Власник кількох московських кінотеатрів.



Віталій Бєляков живе в Канаді / Фото з росджерел

Він продає крадене в Америки кіно, але при цьому живе зовсім поруч – у Канаді. Більш дружньої і сусідської країни годі й шукати. Ба більше, багато канадців працюють у США, і в кіноіндустрії зокрема.

Бєляков – громадянин Канади. Має там нерухомість та інші активи. Тож, можливо, простіше попросити владу Канади заарештувати його й екстрадувати до США. А можна без екстрадиції? Чи можна ловити піратів прямо в США? Пам'ятаєте про пірата, який має будинок у Лондоні? У травні цього року він з дружиною і доньками відпочивав у Лас-Вегасі й ділився фотографіями в інстаграмі.

Так, цей злочинець був у США і відпочивав тут на гроші, вкрадені в Америки. На жаль, його не затримали і навіть не опитали. Шкода. Не готовий коментувати дії ФБР, тим паче що, можливо, ми повідомили про його візит до США пізно, а фото в з'явилися після їхнього від'їзду зі США.

Як покарати росіян за крадіжку фільмів

Напевно, ви остаточно втратили терпіння і знову запитаєте мене: "Крадіжки в американських правовласників, російські кінопірати, які безкарно пересуваються Європою, Канадою і навіть подорожують до США. Яке діло до цього нам, українцям?".

Звичайно, захист прав американських компаній-правовласників – завдання американських правоохоронних органів. Але, як не дивно, для України важливо знати, що відбувається в цій індустрії в Росії.

Як працює індустрія кіно? Якщо все максимально спростити – від показу фільму в кінотеатрі гроші перераховуються студіям, а студії знімають нові фільми.

У Росії ж сьогодні основний дохід кінотеатрів створюють вкрадені американські фільми. Тільки завдяки доходам від вкрадених фільмів російські кінотеатри досі працюють і показують російське кіно, яке часто є збитковим. Доходи від прокату російського кіно надходять студіям, а вони знімають нове кіно. І навіть якщо кіно збиткове, його прокат у кінотеатрах фіксують.

Цікаво Лукашенко знову виручає Путіна

Якщо кіно важливе для російської влади, то на нього виділять "безповоротні" інвестиції. Крім того, російська влада іноді запроваджує мораторій на показ піратського кіно, коли особливо важливо просунути якийсь російський проєкт. На особливо огидні фільми – на кшталт "Свідок" або "Позивний "Пасажир" – організовуються походи шкільних класів.

Тільки завдяки такій моделі роботи кіноіндустрії російські режисери, оператори, монтажери мають якийсь заробіток. А обертаючись у цій індустрії, вони ж працюють на ТБ студіях, випускають всю пропагандистську маячню, яку показують росіянам.

З останніх кіновиробництв – планується запустити у виробництво серіал про Бутіну (російську повію-розвідницю). Зніматимуть його режисери, оператори, освітлювачі, яких підтримує "на плаву", зокрема, й гроші від викраденого американського кіно.

А в кінотеатрах у цей самий час тільки завдяки грошам від голлівудських блокбастерів показують фільми на кшталт "Свідок", у якому розповідається, що події в Бучі "організовані українцями та американцями".

Поки американські правоохоронці та політики почнуть боротися з цим злочином, українські правозахисні організації можуть сприяти запровадженню санкції проти цих злочинців. Сьогодні пірати, які володіють кінотеатрами, не тільки крадуть американське кіно, а й організовують антиукраїнську пропаганду. Поки вони не заарештовані, санкції дадуть змогу заарештувати їхні рахунки і накласти арешт на їхні активи за кордоном.

Усі ці пірати, напевно, скажуть, що намагаються зберегти індустрію, зберегти робочі місця, але подивіться на рекламу найбільшого пірата Росії – кіномережу "Кіномакс".



Російські кінотеатри пропонують безкоштовні квитки окупантам / Скриншот автора

Безкоштовні квитки учасникам "СВО". Здається це все, що вам треба знати про кінотеатри в Росії сьогодні.

Не час сьогодні росіянам розважатися в кінотеатрах.

Кінотеатри з викраденим американським кіно відволікають росіян від того, що вони вчинили в Бучі, від того, що зробили російські війська з Маріуполем, від доль дітей, яких вони вбили й покалічили в Охматдиті.