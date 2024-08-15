"Царь ненастоящий"

"Смелая, блестящая, прекрасная", – так назвал украинскую трансграничную операцию сенатор-республиканец США Линдси Грэм во время визита в Киев межпартийной делегации Сената. Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь назвал прорыв ВСУ в Курске "историческим" и "сейсмическим".

К теме Самые большие враги россиян – в России

Сенаторы не ограничились своими восторженными поздравлениями. В своем заключительном коммюнике они, к моему огромному наслаждению, изложили мою теорию о победе Украины.

"Выслушав президента Зеленского, мы настоятельно призываем администрацию Байдена снять ограничения на оружие, поставляемое Соединенными Штатами, чтобы они могли более эффективно наносить удары по российским захватчикам. Кроме того, президент Зеленский сказал нам обоим, что он будет стремиться пополнить свои ВВС, создав программу по привлечению отставных летчиков-истребителей НАТО F-16. Мы поддерживаем эти усилия".

Трусоватый осторожненький Запад явно осмелел. А это еще президент Эммануэль Макрон не вышел из своего олимпийского перемирия.

Что касается путинского лагеря, то наибольшую угрозу диктатору представляют сегодня не последовательные противники войны (их лидеры и активисты убиты, изгнаны или брошены в тюрьмы), а выращенное войной патриотическое "Z-быдло", которое нуждается в продолжении кровавого балета.

В этой среде уже несколько месяцев назревает страшное подозрение – "Царь не настоящий!". Курский конфуз грозит обратить это подозрение в определенность.

Сам "недофюрер" прекрасно понимает, что ту мировую войну, которую он объявил Западу 24 февраля 2022 года – "Собирайте манатки и убирайтесь вон из мировой истории" – он безнадежно проиграл еще в Гостомельской битве. Властелина мира из него не получилось.

Важно У всех на глазах: как Россия ворует у Голливуда фильмы и кто за этим стоит

Главная проблема Путина уже не война

Путин отчаянно пытается решить другую, в прямом смысле экзистенциальную для него проблему, – остаться у власти (а, следовательно, живым) в стране, проигравшей войну.

Для этого агрессор уже несколько месяцев назад начал пачками арестовывать генералов, назначенных им виновниками поражения.

Несчастного Герасимова, который из какого-то подвала клятвенно обещал ему выгнать украинских оккупантов до конца рабочего дня, мы с вами видели в последний раз. Таким и запомним его – с вечно плаксивым и обиженным лицом.

Курская катастрофа заставляет меня внести коррекцию в план Победы Украины. Первоначальная версия, поддержана 12 августа в Киеве делегацией Конгресса США, предусматривала получение Украиной 150 – 200 современных западных самолетов и дистанционное уничтожение крымской группировки противника. Его практическая реализация потребует 2 – 3 месяцев. Конечно же, последние события значительно снизили порог выживания режима.

Крах российского социума

Украина уже имеет не менее 10 истребителей F-16, оснащенных ракетами Storm Shadow или Scalp. Есть ATACMS дальностью до 300 километров.

Думаю, этого добра хватит для полного уничтожения Керченского моста. Срок подготовки операции 2 – 3 недели. Можно еще уложиться в традиционно драматический для российских режимов август.

Уничтожение символа рашистской экспансии, срезонировав в массовом сознании с курским позором "второй армии мира", просто взорвет горючую смесь "недофюрера", недоармии, недопатриотов.

Читайте также Новый год россияне в Курске будут встречать по украинскому времени

Вооруженное до зубов "Z-быдло" вместе с уголовниками бросится из окопов Курска и Донбасса по адресу, указанному в его последних памфлетах убитым Пригожиным – в рублёвские усадьбы жирующих олигархов и генералов, бросивших их в "безмозглую братоубийственную войну".

Этот крах российского социума уже начался и остановить его будет невозможно. Украина ценой огромных человеческих жертв предотвратила выброс рашистской магмы в благополучную Европу. Лица и институты, которые сегодня претендуют на роль Лидеров Свободного мира, могут и должны в кратчайшие сроки помочь Украине очистить свою суверенную территорию от токсичных продуктов распада российской государственности.